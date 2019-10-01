Работы по танку "Армата", БМП "Курганец-25" и БТР "Бумеранг" завершаются

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В завершающей стадии разработки находятся хорошо известные танк "Армата", БМП "Курганец-25", БТР "Бумеранг", которые по своим характеристикам, с учетом заложенного модернизационного потенциала, безусловно будут превосходить лучшие иностранные образцы еще не один десяток лет. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"Учитывая, что образцы совершенно новые, с большим количеством инновационных решений и технологий, предприятиями оборонно-промышленного комплекса производится 100-процетный перевод импортной элементной базы, которой комплектовались узлы и агрегаты этих образцов бронетанкового вооружения и техники в ходе ее разработки, на отечественную элементную базу, в связи с чем производятся отладка опытных образцов, настройка и согласование их узлов и агрегатов. Работы выполняются в соответствии с запланированными сроками.

Кроме того, уже сейчас заключены государственные контракты на поставку опытно-промышленной партии перспективных образцов для проведения их опытной войсковой эксплуатации. Еще раз подчеркну - все образцы будут на основе отечественной элементной базы" - отмечает Олег Салюков.