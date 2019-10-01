Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Разгром войсками хуситов сил саудовской коалиции в районе саудовско-йеменской границы

Командование йеменской армии и народных комитетов правительства йеменского шиитского движения "Ансар Аллах" заявило, что в ходе их крупной наступательной операции проведенной на границе Йемена и южной саудовской провинции Наджран в последние месяцы разгромлены силы трех бригад противника , включавшие в себя наемников и саудовских военных. Заявлено о захвате и уничтожении сотен единиц военной техники, а также сотнях уничтоженных и тысячах пленных вражеских солдат и офицеров.

И вот судя по тем видео, что сейчас начали публиковать хуситы, разгром они там учинили действительно серьезный. Под удар хуситов похоже в основном попали сформированные саудитами из наемников и сторонников президента Хади формирования, усиленные подразделениями Саудовской национальной гвардии и армии. Множество захваченной и уничтоженной техники от обычных тачанок до различных бронемашин из семейства LAV-25 принадлежащих Саудовской национальной гвардии, ЗСУ M163 Vulcan и пр.