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01.10.2019
bmpd.livejournal.com

Разгром войсками хуситов сил саудовской коалиции в районе саудовско-йеменской границы

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Разгром войсками хуситов сил саудовской коалиции в районе саудовско-йеменской границы

Командование йеменской армии и народных комитетов правительства йеменского шиитского движения "Ансар Аллах" заявило, что в ходе их крупной наступательной операции проведенной на границе Йемена и южной саудовской провинции Наджран в последние месяцы разгромлены силы трех бригад противника , включавшие в себя наемников и саудовских военных. Заявлено о захвате и уничтожении сотен единиц военной техники, а также сотнях уничтоженных и тысячах пленных вражеских солдат и офицеров.

И вот судя по тем видео, что сейчас начали публиковать хуситы, разгром они там учинили действительно серьезный. Под удар хуситов похоже в основном попали сформированные саудитами из наемников и сторонников президента Хади формирования, усиленные подразделениями Саудовской национальной гвардии и армии. Множество захваченной и уничтоженной техники от обычных тачанок до различных бронемашин из семейства LAV-25 принадлежащих Саудовской национальной гвардии, ЗСУ M163 Vulcan и пр.


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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Продукция
LAV-25
M113 БТР
Проекты
Piranha
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