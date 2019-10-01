Тяжелый беспилотник "Охотник" впервые испытали в тандеме с Су-57

Новейший военный тяжелый беспилотный летательный аппарат "Охотник" выполнил первый совместный испытательный рейд в небе с самолетом-лидером Су-57. Информацию об этом вылете и видеокадры совместного полета в конце минувшей недели распространило Минобороны России.

В ведомстве корреспонденту "РГ" сказали, что совместный полет продолжался более 30 минут. Все это время "Охотник" работал, цитируем: "в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства".

Это испытание позволило военным убедиться, что опытный дрон способен расширять радиолокационное поле истребителя. А еще вылет продемонстрировал возможности "Охотника" выдавать Су-57 целеуказания для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода самолета в зону условного противодействия средств ПВО.

О том, что истребитель пятого поколения сможет работать в паре с тяжелым беспилотником, стало ясно еще несколько месяцев назад, когда в соцсетях появились снимки Су-57, на киле которого был изображен силуэт "Охотника".

Позже эту информацию подтвердил "Интерфаксу" источник в оборонно-промышленном комплексе. Со ссылкой на него утверждалось: данный тандем будет применяться при преодолении системы ПВО противника: сначала ее прорвет дрон, и лишь затем в охраняемый периметр войдет пилотируемый военный самолет.

Более того, по данным источника, в перспективе в комплексе с Су-57 будут работать сразу несколько ударных беспилотников. Причем экипаж истребителя сможет управлять ими удаленно, т.е таким образом, чтобы летательные аппараты слаженно работали в едином сетевом контуре.

Известно, что контракт на разработку тяжелого ударного дрона представители минобороны и компании "Сухой" подписали в 2011-м. Первый макет перспективного беспилотника для наземных испытаний был создан тремя годами позже.

Этот аппарат построен по аэродинамической схеме "летающее крыло", то есть без хвостового оперения, и имеет три стойки шасси. При его создании была использована технология "стелс" - применены специальные материалы и покрытия, которые делают дрон практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

Также сообщалось, что взлетная масса новейшего беспилотника составляет порядка 20 тонн, что делает "Охотник" самым тяжелым из разрабатываемых ныне дронов. По некоторым данным, на нем установлен двигатель, позволяющий развивать скорость порядка 920 км/ч. "Охотник" имеет предельную дальность действия 3,5 тыс. км и может забираться на высоту до 10,5 километра.

Что особенно важно, он готов поднимать в воздух до 7-8 тонн полезной нагрузки, в том числе ракеты, которые, судя по внушительным размерам беспилотника, вполне сопоставимым с размерами Су-57, вполне помещаются в его фюзеляже.

Кроме того, беспилотник наделен элементами искусственного интеллекта и способностью автономно выполнять различные боевые задачи. Например, в нынешнем виде он, судя по информации из минобороны, испытывается прежде всего в варианте воздушного разведчика. Ведь, как сказано в сообщении ведомства, "Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки".

Характеристики не просто впечатляющие, а ставящие "Охотника" в один ряд с боевыми самолетами. Именно такую технику давно ждут в войсках.

Напомним, что 3 августа этот беспилотник совершил первый вылет. Тогда военные тоже обнародовали видео с этих испытаний, которые длились в небе более 20 минут.

Взлетная масса новейшего беспилотника составляет порядка 20 тонн, что делает "Охотник" самым тяжелым из разрабатываемых ныне дронов

На ролике дрон с бортовым номером 071 прокатывался на трех стойках шасси по рулежке, выходил на взлетную полосу и взмывал в небо. Там он выполнил несколько виражей на высоте порядка 600 метров, наконец, приземлился. На протяжении всего полета "Охотник" был запечатлен с неубранными шасси - это обычная практика на начальном этапе летных испытаний авиатехники.

Позже в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили "Интерфаксу", что его ждет большой объем испытаний. А серийные поставки "Охотника" в армию могут начаться с 2025 года.

Юрий Гаврилов