От "Торов" до холодильников - планы развития легендарного концерна "Алмаз-Антей"

Министерство обороны РФ подписало долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставки зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".

Для этой техники на гусеничной платформе нет никаких преград: они имеют очень высокую проходимость и скорость. Когда машина на боевом дежурстве, то за безопасность в небе можно не беспокоиться. И все это благодаря людям, которые собирают зенитные комплексы. Несколько тысяч сотрудников ижевского завода "Купол" концерна "Алмаз-Антей" трудятся над тем, чтобы боевые машины работали идеально.

Предприятия концерна производят не только военную технику: например, там делают незаменимый при создании гражданских самолетов и кораблей уникальный гироскоп. Хотя размер прибора небольшой, его значение огромно: он используется в космонавтике для ориентации кораблей "Союз". Такие гироскопы удалось разработать только трем странам, а Россия в этом списке благодаря гениальному изобретателю Петру Мачехину, потратившему на создание прибора больше 30 лет.

"Сложность заключается в реализации изготовления вот этих кварцевых деталей, в математике этого самого резонатора, в управлении этим гироскопом", - рассказал главный конструктор гироскопических устройств и приборов Петр Мачехин.

На соседнем предприятии создают элементы для атомных станций, тепловое и климатическое оборудование, а неподалеку находится единственное в России производство раствора для перитонеального диализа - лекарства, без которого не выжить больным с почечной недостаточностью. При этом доля продукции гражданского назначения на заводах концерна "Алмаз-Антей" будет только возрастать, сообщает канал Звезда.

"Это важно для экономического развития предприятия, потому что ограничиться только выпуском военной продукции - это значит ограничить свое экономическое развитие", - отметил генеральный директор ИЭМЗ "Купол" Фанил Зиятдинов.

В ближайших планах по диверсификации - выпуск холодильного оборудования и промышленных систем кондиционирования воздуха. Для этого будет создано новое предприятие.