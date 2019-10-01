Идут сокращения сотрудников завода "Прогресс" холдинга "Вертолеты России"

Изменения в кадровом составе "Прогресса" связаны с оптимизацией управленческого состава и завершением проектов по модернизации производства.

Руководство холдинга "Вертолеты России" предложит сокращаемым сотрудникам приморского завода "Прогресс" вакансии на других предприятиях холдинга, в том числе в других регионах России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

"Права работников не нарушены, органы местного самоуправления о сокращении уведомлены. Занятость сотрудникам предложена, в том числе на других предприятиях холдинга", - заверили в пресс-службе. По данным профсоюза завода "Прогресс", в 2019 году уведомления о сокращении получили 220 работников предприятия. По данным организации, в начале 2018 года на предприятии работало 7100 сотрудников, а в январе 2019 года - уже 5045.

ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина" - авиастроительная компания, расположенная в городе Арсеньеве в Приморском крае, одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности РФ. На предприятии ведется серийный выпуск вертолетов Ка-52 "Аллигатор", Ка-52К "Катран". Кроме того, там ведется и производство многоцелевого вертолета Ка-62.