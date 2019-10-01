CounterPunch (США): опасная конфронтация с Россией по поводу Калининграда

Бывший посол США в СССР предупреждает страны НАТО, что они напрасно провоцируют Россию, увеличивая свой военный контингент на Балтике. Москва уже ответила ракетными учениями на эти провокационные шаги. Все это может привести к сваливанию к новой холодной войне, убежден Джек Мэтлок. А это крайне опасно.

"Что за идиотизм!" - восклицает Джек Мэтлок (Jack Matlock) на своей странице в соцети. Мэтлок - один из моих друзей в Фейсбуке, и я считаю, что по своему знанию России он не уступает никому, поскольку при президенте Рональде Рейгане он был старшими советником Белого дома по Советскому Союзу, а затем и послом в Москве.

Причиной его возмущения стало содержание опубликованной ранее в этом месяце статье в ежедневной газете Newsday (российский телеканал НТВ познакомил своих зрителей с ее содержанием).

Речь идет о гневной реакции России на утверждение американских военных о том, что они способны вывести из строя противовоздушную оборону Калининградской области. А эту оборону обеспечивают самые передовые российские противоракетные комплексы С-300 и С-400. Более того, американские военные ранее в этом году провели соответствующие учения (Калининград является международно признанным российским анклавом, а расположен он между Польшей и Литвой).

Вот что сказал в беседе с журналистами генерал Джефф Харриган (Jeff Harrigan), командующий Военно-воздушными силами США в Европе: "Если нам нужно будет уничтожить систему противовоздушной обороны Калининградской области, то у нас есть план на этот счет, и пусть никто в этом не сомневается. Мы каждый раз основательно продумываем подобного рода планы, и, если нам когда-нибудь придется их реализовать, мы будем к этому готовы".

Судя по всему, стратегические бомбардировщики B-52 провели в марте учебную ракетную атаку на Калининградскую область. Это пример того, как можно рассуждать о каких-то вещах, не задумываясь о немыслимом. Вот что, на самом деле, говорит американский высокопоставленный представитель ВВС США: "Мы вернулись в ситуацию холодной войны".

Кто разрешил ему говорить подобные вещи? Не было никаких сообщений сверху о сделанном ему выговоре, и поэтому мы должны исходить из того, что это и есть политика в военной области Соединенных Штатов.

Тем людям, которые верят в то, что президент Дональд Трамп находится под влиянием президента Владимира Путина, следует переосмыслить свою позицию. Дональд Трамп ведет себя вежливо и даже дружелюбно во время личных встреч с Путиным, однако его антироссийские действия расходятся с его словами. Я не могу вспомнить ни одно случая, когда бы Соединенные Штаты что-то сделали в поддержку России.

Тем не менее, Россия позволяет Соединенным Штатам перевозить по железной дороге американские военные грузы в Афганистан. Она продает Вашингтону ракетные двигатели, а в противном случае у Америки возникли бы серьезные проблемы в реализации космической программы. Россия запускает свои ракеты в космос с американским полезным грузом.

Зачем нам возвращаться к холодной войне, а также к тем установкам и сомнительным шагам, которые она порождает? Россия не сделала ничего особенно плохого - по крайней мере, в сравнении с решением Америки о расширении границ НАТО и приближении их непосредственно к российской границе.

Мэтлок присутствовал на важных встречах, когда госсекретарь Джеймс Бейкер уверял российского министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе (так в тексте - прим. перев.) и президента Михаила Горбачева в том, что НАТО не будет продвигать свои границы на восток.

Это заявление генерала Харригана было сделано в дополнение к решению Соединенных Штатов о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), а также из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Вы считаете, что у русских нет оснований для возмущения? Для них подобные американские шаги чем-то напоминают Наполеона и Гитлера, которые тоже двигались к границам России и пересекали их.

По мнению Мэтлока, рациональный ответ должен быть таким: "Играйте в ваши игры, если хотите, однако вы впустую тратите свое время и ресурсы. Вам прекрасно известно, что, совершив подобный шаг, вы погибнете от его последствий. Наращивание военной мощи и бахвальство по этому поводу просто дает России повод повысить ставки".

В субботу российский корвет и фрегат провели учебные ракетные стрельбы в Калининградской области. В воскресенье боевые расчеты комплексов "Искандер" занимались отражением смоделированного нападения НАТО на этот регион.

Тем не менее, Мэтлок сделал добавление, и будем надеяться на то, что оно справедливо: "НАТО не собирается нападать на Россию, а Россия не собирается нападать на какую-либо страну НАТО. Однако подобного рода игры опасны, поскольку могут происходить разного рода инциденты, способные привести к опасной эскалации".

Помимо прочего, они сигнализируют о том, что мы вернулись в холодную войну, и мы сделали это в ситуации, когда нет никаких оправданий и оснований для борьбы с атеистическим, агрессивным, диктаторским коммунизмом. А еще мы забываем о роли Советского Союза, когда он вместе со своими западными союзниками разгромил нацистскую Германию, и большая часть бремени войны легла тогда на его плечи.

Против кого мы, на самом деле, вооружаемся - против страны, которая после окончания холодной войны хотела стать другом Запада?

Да, Россия совершает шаги, которые не нравятся Западу, и нарушает международное право - она направила солдат в восточную и южную Украину, захватила Крым и оправдывает свои действия проведением неудовлетворительного плебисцита.

Путин повернул Россию не в сторону демократии, а в сторону автократии, однако оппозиционные движения все больше поднимают свой голос. Когда их лидеров арестовывают и когда на них нападает полиция - похоже, это происходит при поддержке Путина - там существуют многочисленные средства массовой информации, которые выражают протест, и после этого значительное количество демонстрантов отпускают из тюрьмы.

Короче говоря, попытки возобновления холодной войны, как это делается в Калининградской области, в историческом плане ничем не оправданы, а также контрпродуктивны. Излишнее провоцирование медведя не обязательно является лучшим способом возвращения демократии в Россию.

Вторая холодная война - совсем не та цель, к которой мы должны стремиться.

Джонатан Пауэр (Jonathan Power)