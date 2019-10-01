Волкера уличили в лоббизме интересов производителя ПТРК Javelin на Украине

Подавший в отставку с поста спецпредставителя Годепа США по Украине Курт Волкер, с большой долей вероятности на территории Украины лоббировал интересы оборонной компании Raytheon Company, занимающейся производством вооружений, в том числе и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает газета Politico.

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание, Волкер, занимая пост спецпредставителя США по Украине, одновременно числился в американской лоббистской компании BGR Group и научно-исследовательском институте McCain Institute, которые повсеместно "проталкивали" продукцию компании Raytheon Company, будучи в ней "на зарплате". Этим и объясняется "милитаристская" позиция Волкера, занятая им после назначения в Киев. Напомним, что он выступал за оказание военной помощи Украине, при этом всячески проталкивал поставку комплексов Javelin, что в конце концов, ему и удалось сделать.

По информации, имеющейся у газеты, связи Волкера с компанией с Raytheon Company могут привести к возникновению новых вопросов к нему, в довесок к уже имеющимся после публикации текста жалобы сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Напомним, что в пятницу Волкер подал в отставку, пытаясь дистанцироваться от разгорающегося скандала.

Отметим, что в 2018 году Украина, как теперь выясняется, не без помощи Волкера, закупила в США 37 пусковых установок ПТРК Javelin и 210 ракет у ним. В этом году Минобороны Украины сообщило о планах закупки второй партии комплексов, однако данная сделка может и не состояться, ведь главного лоббиста вооружения Украины уже нет.