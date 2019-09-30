Названа самая мощная в России противокорабельная ракета

Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее, чем "Гранит", ранее названный китайскими СМИ главным оружием России против авианосцев США. Об этом в воскресенье, 29 сентября, бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев сообщил РИА Новости.

По его словам, "Гранитом" вооружены подводные лодки вроде "Курска" и надводные корабли, выпускают же их по вражеским судам и авианосцам. Он отметил, что "Гранит" — это "вчерашний день", в отличие от "Калибра", который к тому же не сбивается средствами противовоздушной обороны (ПВО).

28 сентября китайский портал Sohu сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу, говоря о противодействии авианосным группировкам США, особенно выделил противокорабельную крылатую ракету П-700 комплекса "Гранит".

5 мая сообщалось, что российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации может стать самым мощным в мире надводным боевым кораблем. Улучшения коснутся практически всех систем корабля, особое же внимание будет уделено наступательному вооружению.