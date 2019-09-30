Войти
30.09.2019
Военное обозрение

Минобороны показало работу экипажа подлодки "Колпино" при погружении

400
0
0

В Сети появилось видео погружения подводной лодки "Колпино" во время учений Черноморского флота по поиску аварийной субмарины. Только в этот раз погружение было снято не снаружи, а изнутри субмарины. Видео разместил в YouTube телеканал "Звезда".

Источник изображения: Минобороны РФ

Ранее "ВО" сообщало о проведенных учениях по поиску терпящей бедствие подводной лодки в акватории Черного моря, в учениях приняли участие 12 кораблей и судов из состава Черноморского флота. По сценарию учений на подводной лодке возникла аварийная ситуация, после которой субмарина, получив незначительные внутренние повреждения, затонула. Роль "аварийной" субмарины исполняла дизель-электрическая подлодка "Колпино", опустившаяся на дно. Поиск затонувшей подлодки осуществляли корабли, вертолеты и самолеты из состава флота. После обнаружения субмарины и проведения спасательных операций, ДЭПЛ "Колпино" поднялась на поверхность.

После обнаружения, к "аварийной" подводной лодке со спасательного судна "Коммуна" был спущен глубоководный аппарат АС-28 с аварийной спасательной группой на борту, который пристыковался к объекту и поднял с глубины "раненых" членов экипажа.

Отмечается, что в рамках этих учений подлодка "Колпино" опускалась на глубину более 240 метров, где отработала действия экипажа при погружении на большую глубину.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1855 Приз
636.3
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
15.04.2019
Стратегические бомбардировщики Ту-160 выполнили полет над Черным морем
04.09.2018
Средиземноморский ордер. Зачем Россия проводит крупнейшие маневры ВМФ и авиации
01.09.2016
Суда ЧФ и КФл участвуют в поисково-спасательном обеспечении в ходе проверки
16.05.2016
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев поздравил моряков-черноморцев с Днем Черноморского флота
22.03.2016
На четырех флотах 19 марта отметили 110-ю годовщину со дня создания Подводных сил ВМФ России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?