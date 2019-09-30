Минобороны показало работу экипажа подлодки "Колпино" при погружении

В Сети появилось видео погружения подводной лодки "Колпино" во время учений Черноморского флота по поиску аварийной субмарины. Только в этот раз погружение было снято не снаружи, а изнутри субмарины. Видео разместил в YouTube телеканал "Звезда".

Источник изображения: Минобороны РФ

Ранее "ВО" сообщало о проведенных учениях по поиску терпящей бедствие подводной лодки в акватории Черного моря, в учениях приняли участие 12 кораблей и судов из состава Черноморского флота. По сценарию учений на подводной лодке возникла аварийная ситуация, после которой субмарина, получив незначительные внутренние повреждения, затонула. Роль "аварийной" субмарины исполняла дизель-электрическая подлодка "Колпино", опустившаяся на дно. Поиск затонувшей подлодки осуществляли корабли, вертолеты и самолеты из состава флота. После обнаружения субмарины и проведения спасательных операций, ДЭПЛ "Колпино" поднялась на поверхность.

После обнаружения, к "аварийной" подводной лодке со спасательного судна "Коммуна" был спущен глубоководный аппарат АС-28 с аварийной спасательной группой на борту, который пристыковался к объекту и поднял с глубины "раненых" членов экипажа.

Отмечается, что в рамках этих учений подлодка "Колпино" опускалась на глубину более 240 метров, где отработала действия экипажа при погружении на большую глубину.