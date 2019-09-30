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30.09.2019
Военное обозрение

США перебрасывают на границу с Россией тысячи единиц техники

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Администрация порта Джексонвилл, расположенного во Флориде, заявила, что она провела одну из крупнейших военных операций США в ходе развертывания армии в Европе.

Источник изображения: topwar.ru

В учениях участвовало около 2,5 тысяч единиц танков M1 Abrams, боевых машин M2 Bradley, артиллерийских орудий M109 Paladin и различной прочей гусеничной и колесной техники, которая была загружена на три судна, направляющиеся в Европу. В порт из Техаса она была доставлена 150 грузовиками и 640 железнодорожными вагонами.

Через Джексонвилл регулярно перебрасываются грузы для нужд европейского ТВД. Однако данные маневры оказались крупнейшими после проведения операции "Иракская свобода" в 2003 году, в ходе которой был уничтожен режим Саддама Хусейна. Как указывается, переброшенный в Европу контингент будет отрабатывать взаимодействие с вооруженными силами Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии. То есть фактически техника будет размещена у российских границ.

Практические учения, подобные этому, необходимы для поддержания нашей национальной готовности, гарантируя, что мы всегда будем в состоянии быстро реагировать во время кризиса

- пояснили американские военные.

Джексонвилл является одним из 17 стратегически важных морских портов США.

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