В Китае привели пример "доминирования" JAS 39 Gripen над Су-27

В китайских СМИ вышел материал, в котором решили подвергнуть анализу известное заявление командующего ВВС Швеции о том, что шведские истребители JAS 39 Gripen – "настоящие львы воздушного боя". Тогда же шведский командующий Матс Хельгессон заявил, что JAS 39 является "уничтожителем российских Су".

Источник изображения: topwar.ru

В военном разделе китайского ресурса Sohu решили дать характеристику заявлениям Хельгессона и попытаться разобраться, насколько эти заявления могут соответствовать реалиям.

Издание приводит в качестве примера военные учения "Орёл-2015", которые проводились совместно ВВС Китая и Таиланда. Это тот случай, когда были задействованы самолёты шведского и российского производства. Так, ВВС Таиланда выставили истребители JAS 39 Gripen, а ВВС НОАК – несколько Су-27 (модификация Су-27СК) и J-11.

Из сообщения китайских репортёров:

Заявление шведского командующего выглядят несколько высокомерными, но на самом деле у Су-27 ВВС Китая действительно были проблемы от JAS 39 Gripen тайских ВВС. Во время совместных учений 2015 года их "Грипены" разгромили Су-27, которым уже было больше 20 лет.

В том же материале отмечается, что по итогам учений "Eagle-2015" тайские военные заявили, что четыре проведённых в ходе маневров противостояния выиграли именно JAS-39, поставленные в Таиланд в 2013 году.

В статье китайского СМИ отмечается, что Китай тогда не придал особого внимания итогам учений и продолжил эксплуатацию своих истребителей J-11 в прежних объёмах. J-11 – это китайская лицензионная копия истребителя Су-27.

Из статьи:

JAS 39 Gripen – лёгкий, современный истребитель. Ничего удивительного в том, что старые Су-27/J-11 были подавлены благодаря более совершенной его авионике, нет. Одно из важнейших преимуществ истребителя шведского производство связано с возможностями загоризонтного обнаружения (цели).

В целом, заявлено о полном доминировании JAS 39 над Су-27 в ходе тех воздушных учений.