Волкера уличили в коррупции при поставках комплексов "Джавелин" на Украину
Курт Волкер, будучи спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины, выступал за усиление военной помощи Украине и поставки ей летальных вооружений, так как лоббировал интересы компании Raytheon Company – производителя противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin), пишет газета Politico.
По информации издания, Волкер, исполняя должность спецпредставителя по Украине, числился в американской лоббистской компании BGR Group и научно-исследовательском институте McCain Institute, которые имели финансовые связи с Raytheon Company и предоставляли ей лоббистские услуги, передает ТАСС.
Politico подчеркивает, что Волкер практически сразу после назначения на пост спецпредставителя по Украине стал выступать за усиление военной помощи Киеву и поставки ему летального оружия. Кроме того, он поддерживал поставки Украине комплексов Javelin.
Из-за возможных связей Волкера с Raytheon Company могут возникнуть новые вопросы к спецпредставителю Госдепа по Украине, заключает издание.
Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Бывший украинский президент Петр Порошенко встревожился сообщением об отставке Волкера, а бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что это "только начало".
Газета ВЗГЛЯД писала о том, каких отставок ждать в будущем и стоит ли Дональду Трампу опасаться досрочного прекращения полномочий.
Ольга Никитина
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