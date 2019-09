Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль

Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс. Прототип космического аппарата, получившего название Starship, Маск продемонстрировал в Twitter.

"Это будет самая мощная ракета в истории", — написал он.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei