Украинские военные закончили обучение на применение турецких БПЛА

Военнослужащие ВСУ, проходившие подготовку по использованию и техническому обслуживанию беспилотников турецкого производства Bayraktar TB2, закончили обучение в Турции. Всего сертификаты получили 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Источник изображения: Минобороны Украины

Пятьдесят военнослужащих из состава Военно-воздушных сил Украины закончили обучение и получили соответствующие разрешения на применение турецкого беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2. Такое количество прошедших обучение связано с формированием запасных экипажей.

Это важно в контексте приобретения видовым учебным заведением опыта подготовки специалистов на новые типы вооружений, а также позволит создать необходимый кадровый резерв для комплектования должностей уже подготовленными военнослужащими в будущем

- говорится в сообщении украинского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Baykar Makina поставила ВСУ шесть ударных беспилотников Bayraktar TB2. Также по контракту, помимо БПЛА, поставлены три наземных станций управления и боеприпасы для беспилотников.

Bayraktar TB2 – ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Высота полета - свыше 7300 м, время нахождения в воздухе - до 24 часов. Расстояние от пункта управления - не более 150 км, может работать в двух режимах (дистанционное управление или автоматический режим, включая самостоятельный взлёт и посадку). Максимальная скорость беспилотника составляет 250 км/ч, крейсерская скорость – 130 км/ч.

Длина дрона составляет 6,5 м, размах крыльев – 12 м. Максимальная взлётная масса беспилотника – 650 кг, при этом полезная нагрузка составляет 55 кг. Bayraktar TB2 способен нести две противотанковые бомбы.