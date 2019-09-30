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30.09.2019
Известия.ru

Шойгу отметил готовность создателей БПЛА лететь в Сирию за свои деньги

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства Обороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил энтузиазм молодых отечественных конструкторов, создавших новейшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для вооруженных сил страны, которые были готовы лететь в Сирию за личные деньги для испытания там своих разработок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра, которые он произнес в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье, 29 сентября.

"Меня удивили ребята, молодые конструкторы, которые приходили и, "ну вот доработали, вот все показали. Мы готовы за свои деньги ехать туда в Сирию, дайте нам только возможность попробовать, показать, что это будет", — сказал Шойгу, добавив, что конструкторы демонстрировали эффективность своих разработок в Сирии и за четыре года оснастили армию передовым вооружением.

Глава Минобороны подчеркнул, что сейчас БПЛА уже пошло в серию, и это такие системы, которых нет у иностранных коллег.

В декабре 2018 года представители Научно–производственной фирмы "Микран" рассказали о создании первого малого ударного беспилотника в России. Аппарат может перехватывать дроны и применять фугасные бомбы. Он проходит летные испытания.

В том же месяце на расширенном заседании коллегии Минобороны глава этого ведомства сообщил, что разведывательно-ударные беспилотники средней дальности будут поступать в войска в 2019 году. Позже в эфире телеканала "Звезда" замминистра военного ведомства Алексей Криворучко уточнил, что в этом году в войска поступит БПЛА "Орион", отмечает ТАСС.


По данным агентства, в России разрабатываются нескольких типов ударных беспилотников. Это "Орион" массой 1 т, "Карнивор" массой 150 кг, разведывательно-ударный беспилотник массой до 5 т "Альтаир" и тяжелый ударный беспилотник шестого поколения "Охотник" заявленной массой до 20 т. Кроме того, на Параде Победы 9 мая 2018 года были представлены ударные БПЛА "Корсар" и "Катран".

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Корсар БЛА
Орион БПЛА
Компании
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Персоны
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Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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