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30.09.2019
WarSpot

Самые массовые армейские вертолёты: инфографика Warspot

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Источник изображения: warspot.ru

Американское вертолётостроение впереди планеты всей. По крайней мере, в 2019 году именно вертолётов, произведённых в США, больше всего на вооружении армий мира.

Портал FlightGlobal.com выпустил отчёт World Air Forces 2019, в котором привёл численность авиации, состоящей на вооружении во всём мире. На базе этого отчёта Warspot подготовил инфографику с десяткой самых популярных вертолётов военного назначения.

Топ-10 армейских вертолётов на боевом дежурстве

Источник изображения: warspot.ru

Всего в мире в 2019 году насчитывается 20 172 военных вертолёта. Немалая их часть приходится на специализированные ударные машины, а также вертолёты, которые могут совмещать ударные функции с возможностью перевозить грузы или десант.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
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Страны
США
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