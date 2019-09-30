Самые массовые армейские вертолёты: инфографика Warspot

Американское вертолётостроение впереди планеты всей. По крайней мере, в 2019 году именно вертолётов, произведённых в США, больше всего на вооружении армий мира.

Портал FlightGlobal.com выпустил отчёт World Air Forces 2019, в котором привёл численность авиации, состоящей на вооружении во всём мире. На базе этого отчёта Warspot подготовил инфографику с десяткой самых популярных вертолётов военного назначения.

Топ-10 армейских вертолётов на боевом дежурстве Источник изображения: warspot.ru

Всего в мире в 2019 году насчитывается 20 172 военных вертолёта. Немалая их часть приходится на специализированные ударные машины, а также вертолёты, которые могут совмещать ударные функции с возможностью перевозить грузы или десант.