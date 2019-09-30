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30.09.2019
ТАСС

Отряд боевых кораблей завершил арктический поход на базе в Североморске

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Большой десантный корабль "Александр Отраковский"
Большой десантный корабль "Александр Отраковский".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

За это время отряд провел более 10 масштабных учений на суше и в море

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота прибыл в воскресенье на базу в Североморске после почти двух месяцев похода по морям Северного Ледовитого океана, говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

"Состоявшийся дальний поход стал очередным шагом на пути освоения российской Арктики и хорошей проверкой способности объединенного стратегического командования Северного флота обеспечить ее безопасность", - приводятся в сообщении слова командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

За время выполнения заданий с 5 августа большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", спасательно-буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов" прошли более 5,6 тыс. миль. В ледовоопасных районах отряд кораблей сопровождал ледокол "Вайгач" госкорпорации "Росатом".

За период похода отряд провел более 10 масштабных учений на суше и в море, суда прошли по трассе Северного морского пути, побывав у арктических архипелагов Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, а также на полуострове Таймыр.

Силами отряда отработано взаимодействие по обеспечению безопасности с пограничниками, проведены более 200 корабельных учений.

"Одними из ключевых этапов похода стали переход боевых кораблей СФ по Енисею, проведение межвидового учения на Таймыре, высадка сил отряда на остров Большевик, обследование островов Визе и Уединения в Карском море, проведение ряда учений в районе архипелага Земля Франца-Иосифа", - отмечается в сообщении.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Вайгач АЛ
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пр.1452
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