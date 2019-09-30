"Россия потопит авианосец США": Китай обсуждает ракету П-700

Эксперты оценили мнение в Китае о российской угрозе для авианосцев США

Китайские эксперты предположили, что оружием, которое глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал способным потопить американский авианосец, является сверхзвуковая крылатая ракета П-700 комплекса "Гранит". Российские аналитики заявили, что в России есть и более совершенные ракеты, например - "Калибр" или "Циркон".

Китай обсуждает недавнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу - нашей стране в отличие от США - не нужен авианосец, а нужно лишь оружие, способное потопить авианосец. Это дешевле и эффективнее.

Китайское издание Sohu в этой связи напомнило, что всего за два дня до этого заявления российская атомная подводная лодка К-186 "Омск" запустила в рамках испытаний противокорабельную крылатую ракету П-700 комплекса "Гранит".

Испытанная в Тихом океане ракета точно поразила морскую цель на расстоянии 350 километров, пишет автор материала и поясняет, что созданное Россией оружие обладает высочайшей скоростью полета и крайне сильным разрушительным эффектом.

"Эта ракета имеет дальность полета до 650 километров. При этом, считается, что 550 км - это диаметр защитного внешнего кольца самых современных авианосцев США. То есть российская противокорабельная ракета просто отвечает всем требованиям для успешной атаки на авианосец. Следует отметить, что ракета также может быть оснащена ядерной боеголовкой", - говорится в статье китайского СМИ.

Военный эксперт Василий Дандыкин подтвердил, что дальность полета сверхзвуковых ракет П-700 составляет сотни километров, а способность маневрировать при подходе к цели представляют огромную угрозу для авианосной группы США. Но при этом, стоит учитывать, что они стояли еще на вооружении ВМФ СССР.

"Но китайцы почему-то не обратили внимания на другие ракеты, которые стоят на вооружении российского флота. Те же "Калибры", которые применялись в Сирии…

На вооружение ВМФ России скоро поступит и гиперзвуковая ракета "Циркон", обладающая превосходными возможностями", - приводит ФАН комментарий эксперта.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в России создали крылатую ракету морского базирования "Оникс-М" с максимальной дальностью стрельбы до 800 км. Система управления разработана с учетом повышенной точности поражения морских и наземных целей.

Стрельбы успешно прошли на Чукотке. Ракету впервые испытали с помощью берегового комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота России, передает НСН.

Полет прошел штатно - ракета успешно поразила мишень, располагавшуюся в 200 км от берега в акватории Чукотского моря. Безопасность учений обеспечивали около десяти боевых кораблей ТОФ и самолеты морской авиации. Техника и военнослужащие были доставлены к месту учений на десантном корабле.

Ракета разработана Российской военно-промышленной корпорацией "НПО машиностроения", рассказали источники в оборонно-промышленном комплексе РФ. Новая ракета защищена от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

"У американцев нет систем, способных перехватывать российские баллистические ракеты. Если говорить о тактических ракетах морского базирования, то у нас есть ракеты типа "Оникс", которые способны поражать американские авианосцы. Эти ракеты сверхзвуковые.

Если брать российские ракеты типа "Циркон", то у США нет систем, способных их перехватывать, и они еще долго не появятся.

Также у нас есть ракеты типа "Кинжал", - пояснил ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Месяцем ранее стало известно, что ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, четыре из которых - атомные, об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Он рассказал, что, согласно контрактам, в 2020 году "Севмаш" должен сдать флоту первые серийные подлодки проектов 955А" Князь Олег" и 885М "Новосибирск". Кроме того, ВМФ получит головную субмарину проекта 885М "Казань" и атомную подлодку (АПЛ) спецназначения "Белгород" проекта 09852.

"Белгород" привлек особенно пристальное внимание Запада и получила достаточно лестные отзывы. Британский таблоид The Sun окрестил ее "морским монстром". Автор публикации обратил внимание, что в России создали крупнейшую субмарину такого типа, а размещенные на ее борту ядерные торпеды могут уничтожить целый город. В статье указали, что с "Белгородом" Москва сможет поразить вражеские базы ВМС или авианосцы практически в любой точке Европы или на восточном побережье США.

Рафаэль Фахрутдинов