Итоги недели: Особенности национального "Охотника"

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Перспективный ударный российский беспилотник "Охотник" совершил первый полет в паре с истребителем пятого поколения Су-57. Соответствующее видео полета на своем канале в YouTube разместило Министерство обороны.

В Сети появилось видео полёта ударного БПЛА "Охотник" в паре с Су-57

Связка с БПЛА С-70 "Охотник" делает Су-57 истребителем поколения 5+

И сразу же после появления кадров первого совместного полёта Су-57 и С-70 "Охотник" послышались звуки из либеральных нор. "Эксперты" такого уровня сразу же "разоблачили" особенности российского ударного беспилотника. Говорят, никакой он не беспилотник, ибо лично видели, как пилота с недостатком массы тела вкатывали внутрь "Охотника" и заставляли кричать "Поехали!" Другие, применив метод дистанционного анализа, сразу же поняли, что "никакой он не стелс", потому что на экране виден… Третьи пошли по более простому пути, отметив: да куда этому железу до чуда американской технологической мысли. В общем и целом, российские авиаконструкторы, конечно же, были посрамлены либеральным экспертным сообществом. Остаётся дождаться, когда полёт Су-57 с "Охотником" по полочкам разложат в National Interest.

Комментарии читателей:

НЕКСУС

Вопрос весьма интересный... сможет ли серийный СУ-57 управляться с несколькими "Охотниками", или к каждому 57-му приписан будет лишь один С-70?

SSR

Если принять концепцию, что 6 поколение - это беспилотный истребитель, то "Охотник", действующий в паре с истребителем (не путать с другими дронами), дал так сказать возможность поставить + к 5му поколению.

Громобой

Предвижу западных скептиков. Они будут утверждать, что эти коварные русские в "Охотника" карлика сажают, и он управляет этим воздухолётом через незаметный лючок.)))

"Зелёный Порох"

Стало известно о решении специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера. Волкер подал в отставку со своего поста.

Источник изображения: topwar.ru

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер подал в отставку

"Никто в Европе не желает умирать за Украину" - европейская реакция на беседу Зеленского и Трампа

После разговора президента Украины с американским коллегой и после публикации расшифровки стенограммы телефонных переговоров Зеленский вдруг понял, что в своём фильме "Слуга народа" он не учёл такого расклада в сценарии. А без сценария пока никак…

Был побит Голливудом по полной программе. Даже пуля, которую ему вручили адепты секты Порошенко, не помогла. В итоге "Зелёный Порох" отправился обратно в Киев, понимая, что для него начинается "Санта-Барбара", в которой актёров могут менять по ходу сериала.

Комментарии читателей:

RWMos

Судя по всему, Трамп просто заранее выиграл президентские выборы. Подкинув демократам вкусняшку для инициации импичмента самого себя. Вот только импичмент выглядит сказочно по-тупому: воровал-то Байден, а импичмент пытаются вкатать Трампу. Это даже самый удареный либерал не поймет))) Вот и поползли в сторону все те, кто в этом липовом спектакле не замазан еще по брови...

А Трампу что русофобы, что русофилы - до лампочки, классический "ничего личного, только бизнес". Если ему выгодно будет - он и статую Свободы снесет, а статую Ракетного Кима на ее место поставит. Если это окупится.

Тралл

Старая Европа просто обязана указать Монике Зеленски её место. Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента президента США и предъявила публике платье Зеленского))

Олег (Харьков)

"У тебя скучное лицо, денег не дадут".

Украина больше не интересна. Слишком много времени. Слишком мало событий. Никакого экшна. Несмотря на то,что укрСМИ и пытаются убедить, что Путин вот-вот нападет, что обстрелы не прекращаются (а гибнут по пьяни),потери полтора человека в неделю не впечатлят никого.

"Триумф" для Эр-Рияда

Путин анонсировал возможность заключения между оборонным ведомством Саудовской Аравии и "Рособоронэкспортом" многомиллиардного контракта на поставку аравийской стороне зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" для прикрытия крупнейших, стратегически важных, объектов.

Источник изображения: topwar.ru

Главные козыри С-400 дали о себе знать. Удары по Абкайку и Хурайсу и ряд сюрпризов "Локхиду"

Поговаривают, что саудовский принц уже учится на русском произносить "зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Ну так… на всякий случай. В Пекине научились, в Анкаре научились, в Нью-Дели учатся, ну а чем Эр-Рияд хуже? Между тем, американские друзья саудитов уже командировали в этот самый Эр-Рияд двести своих "юнитов", которые должны показать арабским партнёрам, на какие кнопки "Пэтриотов" впредь нужно давить, дабы не посрамить самые демократичные комплексы в мире.

Комментарии читателей:

Местный с Волги

На чужой войне надо продавать патроны обеим сторонам!

Леопольд

Англо-сакской политикой попахивает. Но в целом - верно. Пущай сами думают, что творят.

Бережливый

Тут дело в том, что саудиты купят только то, что им разрешит купить США, даже "купол " израильский, но нашу технику на этот рынок янки не пустят, желающих купить С-400 задавят санкциями, для начала, потом там скинут неугодную власть. Ибо янки твердо решили, что монархии региона это их личные живые куколки, и танцевать они будут только то, что дозволит госдеп США.

Чукотка атакует

Источник изображения: topwar.ru

Российские государственные СМИ опубликовали грозное видео пуска ракеты Р-800 "Оникс" из мобильного комплекса "Бастион", пишет британской издание Daily Express. Кадры показывают "драматический момент" запуска современной противокорабельной ракеты на Чукотке (от берегов которой до морской границы США менее 70 км – прим. ВО).

Daily Express назвало пуск "Оникса" недалеко от США "драматическим моментом"

Британские учёные нашли на карте Чукотку. Оказалось, что находится она совсем неподалёку от главного союзника, а потому уже сама собой представляет угрозу. А тут эти коварные русские ещё и "Ониксы" запускают и вообще ведут себя крайне санкциогенно. Нужно было выслать человек дцать российских дипломатов с Туманного Альбиона, добавить санкций за Скрипаля и за солсберецкий шпиль, но этот Борис Джонсон запудрил мозги и королеве, и королевству так, что о коварных русских даже вспомнить некогда. Говорят, что в английский толковый словарь после всего этого планируется ввести слово "zrada".

Комментарии читателей:

Аристарх Людвигович

Как чётко она маршевый двигатель включает, и горизонтально вжжжжж-ухх такая. У меня кот так стартует, если уронит что-нибудь громко.

Ratmir_Ryazan

Подозрительна истерика британского СМИ.

Ничего нового и необычного в пуске "Оникса" нет. Явно хотят больше денег на свой ВПК выбить из бюджета. Запугивают свое население "русской угрозой".

Виталий Цымбал

Дрожит Туманный Альбион.

Вдруг их потопит "Бастион")))

Слёзы нигерийских офицеров

Со слов офицеров, переброшенные на театр боевых действий ЗСУ-23-4 "Шилка" часто ломаются, "отказываясь" вести огонь в наиболее напряженные моменты боя.

"Это оружие архаичное и дефектное" - военные Нигерии жалуются на Т-72 и ЗСУ "Шилка"

Нигерийских офицеров с их крокодильими слезами можно, конечно, называть как угодно, но и понять их тоже можно. Когда им с их "Шилкой" с сорокапятилетним пробегом по Африке противостоят боевики, у которых далеко не только берданки, но и современное оружие, включая ПТРК последних модификаций, то в сердцах и не такое скажешь. В таком случае пусть зададут чёткие вопросы своему правительству, которое, вроде как, миллиарды долларов поднимает на экспорте нефти, а солдат отправляет воевать с террористами оружием, которое ещё Советский Союз подарил в рамках "крепкой социалистической дружбы".

Комментарии читателей:

Евдоким

Хреновому балеруну тестикулы мешают.

Венд

И чего они хотят? Чтобы им бесплатно военную технику выдавали?

tihonmarine

И это в одной из богатейших стран Западной Африки. У боевиков современная техника, а у правительственных войск старьё, а куда уходят деньги. Просто нужно кормить свою армию и воевать лучше надо.