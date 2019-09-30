Европа работает над двигателем для новой тяжелой космической ракеты

Европейцы успешно провели огневые испытания двигателя первой ступени перспективной тяжёлой ракеты Ariane 6, первый старт которой запланирован в следующем году. Как заявили в Европейском космическом агентстве (ESA), успешное тестирование двигателя позволяет перейти к комбинированным испытаниям для проверки первой ступени ракеты в сборе, сообщает сайт ESA.

Ракета заменит европейскую тяжёлую ракету Ariane 5. Ariane 6 повторяет общую концепцию конструкции предшественницы и будет иметь схожие характеристики, однако обойдётся гораздо дешевле в производстве и эксплуатации.

Ariane 6 будет состоять из двух центральных ступеней с жидкостными двигателями Vulcan и Vinci, а также твердотопливных боковых ускорителей P120C, двигатели которых уже испытаны. Масса груза, выводимого на орбиту, будет колебаться от 4000 до 16000 кг.

Двигатель первой ступени - Vulcain 2.1 - разработан на базе двигателя Vulcain Ariane 5. Как и в предыдущей версии, топливом является пара жидкий водород/жидкий кислород. Тяга двигателя порядка 135 тонн. После старта ракеты он должен отработать восемь минут и совместно с ускорителями вывести ракету на двухсоткилометровую высоту.