На фото попала "ловушка" кораблей ВМС Китая для авианосца США

В интернете появилось фото "ловушки" устроенной американскому авианосцу китайскими военными кораблями.

A minor correction at the bottom left. pic.twitter.com/ylaNFGcXJx — Duan Dang (@duandang) September 29, 2019

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu. Оно обнародовало спутниковые снимки авианосца USS Ronald Reagan, попавшего в неприглядную ситуацию.

Американский авианосец окружили в Южно-Китайском море пять кораблей ВМС Китая. Причем, на опубликованных снимках видны не только сами корабли с кильватерным следом, но и показано направление их движения.

В публикации приводятся слова пресс-секретаря министерства национальной обороны КНДР Рена Гоцяна. Он подчеркнул, что авианосец США использовался для демонстрации силы и повышения уровня милитаризации Южно-Китайского моря.

Представитель военного ведомства заверил, что китайская сторона намерена выполнять свои обязанности и задачи. Также она будет "твердо защищать национальный суверенитет и безопасность".

Руслан Мельников