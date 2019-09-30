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30.09.2019
Российская газета

На фото попала "ловушка" кораблей ВМС Китая для авианосца США

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Источник изображения: rg.ru

В интернете появилось фото "ловушки" устроенной американскому авианосцу китайскими военными кораблями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu. Оно обнародовало спутниковые снимки авианосца USS Ronald Reagan, попавшего в неприглядную ситуацию.

Американский авианосец окружили в Южно-Китайском море пять кораблей ВМС Китая. Причем, на опубликованных снимках видны не только сами корабли с кильватерным следом, но и показано направление их движения.

В публикации приводятся слова пресс-секретаря министерства национальной обороны КНДР Рена Гоцяна. Он подчеркнул, что авианосец США использовался для демонстрации силы и повышения уровня милитаризации Южно-Китайского моря.

Представитель военного ведомства заверил, что китайская сторона намерена выполнять свои обязанности и задачи. Также она будет "твердо защищать национальный суверенитет и безопасность".


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Проекты
Авианосец
ИТ
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