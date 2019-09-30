Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

Вашингтон. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Кибератаки США против иранских ядерных объектов, осуществленные ранее, могли бы привести к миллионным жертвам, заявил в интервью американскому телеканалу NBC глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Идет кибервойна. США начали эту кибервойну, атаковав наши ядерные объекты крайне опасным безответственным способом, который мог бы убить миллионы людей", - сказал министр.

При этом Зариф, в частности, упомянул вирус StuxNet, примененный против Ирана.

По его словам, Иран втянут в "кибервойну", однако "любую войну, которую развязали США, они же не смогут закончить".

Также Зариф отверг обвинения американской стороны в адрес Ирана в намерении вмешаться в выборы в США в 2020 году. Министр подчеркнул, что Тегеран не отдает предпочтения какой-либо из сторон на будущих выборах, и добавил, что Иран воздерживается от вмешательства во внутренние дела других государств.