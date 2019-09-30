Войти
30.09.2019
Интерфакс-АВН

Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

383
0
0
Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Вашингтон. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Кибератаки США против иранских ядерных объектов, осуществленные ранее, могли бы привести к миллионным жертвам, заявил в интервью американскому телеканалу NBC глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Идет кибервойна. США начали эту кибервойну, атаковав наши ядерные объекты крайне опасным безответственным способом, который мог бы убить миллионы людей", - сказал министр.

При этом Зариф, в частности, упомянул вирус StuxNet, примененный против Ирана.

По его словам, Иран втянут в "кибервойну", однако "любую войну, которую развязали США, они же не смогут закончить".

Также Зариф отверг обвинения американской стороны в адрес Ирана в намерении вмешаться в выборы в США в 2020 году. Министр подчеркнул, что Тегеран не отдает предпочтения какой-либо из сторон на будущих выборах, и добавил, что Иран воздерживается от вмешательства во внутренние дела других государств.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
Похожие новости
01.07.2019
Сенат США принял проект оборонного бюджета на $750 млрд
18.03.2019
Пушки вместо масла: Пентагон завалят деньгами
10.01.2018
Что ждет российскую армию в 2018 году
22.11.2011
Ядерная боли-головка
06.01.2011
Военные вехи
05.10.2009
Связи между новыми планами по ПРО и позицией России нет - Пентагон
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?