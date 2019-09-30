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30.09.2019
Военное обозрение

В США объяснили желание Украины купить больше "Джавелинов"

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Американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin, закупленный Украиной у США, способен уничтожить почти всю бронетехнику, которой пользуются ополченцы и российская армия на Донбассе, поэтому Украине требуется как можно больше таких комплексов. С таким утверждением выступил автор статьи, опубликованной на портале Popular Mechanics.

Источник изображения: https://www.popularmechanics.com/

Украинская армия уже закупила партию американских противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin для противостояния российской армии и ополченцам на Донбассе и недавно запросила закупку еще одной партии ПТРК. Американский журналист задался вопросом, почему именно этот комплекс желает купить Украина.

По мнению автора статьи, в конфликте на востоке Украины участвуют не только местные ополченцы, но и регулярная российская армия со своим вооружением и именно с этой техникой придется столкнутся подразделениям украинской армии при наступлении российских войск на западные страны. Вот в этом случае и пригодятся американские комплексы Javelin, которые способны уничтожить танки Т-90 и Т-72 и боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, а также другую бронетехнику, стоящую на вооружении ВС России.

Правильное использование, а Javelin очень прост в использовании, может означать уничтожение десятков бронированных машин, если российские войска снова развернутся на запад. Это может привести к череде унизительных, деморализующих поражений российских войск и их доверенных лиц

- приводит издание заявление автора.

В настоящее время на вооружении украинской армии находится 37 пусковых установок ПТРК FGM-148 Javelinи 210 ракет к ним, закупленных в США в 2018 году, пишет издание, но этого мало для отражения возможного вторжения России на Украину. Однако, на фоне возникшего скандала с президентом США Дональдом Трампом, Вашингтон может заблокировать на ближайшее будущее поставки Киеву дополнительной партии партии данных ПТРК.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
БМП-2
БМП-3
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
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