Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX допустил существование признаков другой жизни, но ее признаков пока не видел никто
ТАСС, 29 сентября. Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
"Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких ее признаков", - сказал Маск, добавив, что иначе он бы об этом знал. Он также вспомнил популярную шутку о так называемой "Зоне-51", где, по мнению сторонников теорий заговора, военные прячут доказательства существования инопланетян.
Мероприятие, трансляция которого велась на официальном сайте SpaceX, было приурочено к годовщине первого вывода полезного груза на орбиту созданной SpaceX ракетой-носителем Falcon-1 в 2008 году. В ходе выступления Маск рассказал о планах компании относительно космического корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс.
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