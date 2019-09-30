Опубликовано снятое от первого лица видео учений "Центр–2019"
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, Электроника и оптика, Состояние и перспективы ОПК, Глобальная безопасность:
Источник изображения: Телеканал Звезда/Youtube
В интернете опубликована видеозапись стратегических учений "Центр–2019", снятая десантниками от первого лица.
Видео опубликовано телеканалом "Звезда".
На записи можно увидеть несколько видов десантирования, "бой", работу авиации и тяжелой огнеметной системы "Буратино", передает РИА "Новости".
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что на учениях российская армия освоила новый вид наступления.
Напомним, учения омрачились потерей двух боевых машин десанта из-за нераскрывшихся парашютов.
Антон Антонов
Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Продукция
Проекты
Похожие новости