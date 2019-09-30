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30.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Опубликовано снятое от первого лица видео учений "Центр–2019"

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Источник изображения: Телеканал Звезда/Youtube

В интернете опубликована видеозапись стратегических учений "Центр–2019", снятая десантниками от первого лица.

Видео опубликовано телеканалом "Звезда".

На записи можно увидеть несколько видов десантирования, "бой", работу авиации и тяжелой огнеметной системы "Буратино", передает РИА "Новости".

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что на учениях российская армия освоила новый вид наступления.

Напомним, учения омрачились потерей двух боевых машин десанта из-за нераскрывшихся парашютов.


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
ТОС-1
Проекты
Военные учения
ИТ
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