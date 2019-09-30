Опубликовано снятое от первого лица видео учений "Центр–2019"

В интернете опубликована видеозапись стратегических учений "Центр–2019", снятая десантниками от первого лица.

Видео опубликовано телеканалом "Звезда".

На записи можно увидеть несколько видов десантирования, "бой", работу авиации и тяжелой огнеметной системы "Буратино", передает РИА "Новости".

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что на учениях российская армия освоила новый вид наступления.

Напомним, учения омрачились потерей двух боевых машин десанта из-за нераскрывшихся парашютов.

Антон Антонов