На Каспии прошли учения с применением загоризонтного радара

Корабли Каспийской флотилии и подразделения радиотехнической службы провели совместные учения по обнаружению надводных и воздушных целей за радиогоризонтом. В тренировке также была задействована новейшая радиолокационная станция "Подсолнух".

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, главной особенностью РЛС "Подсолнух" является загоризонтный обзор. Радар способен обнаруживать морские надводные и воздушные объекты на разных высотах, как в пределах прямой видимости, так и за линией горизонта.

"Подсолнух" применяется для всепогодного и круглосуточного контроля за надводной и воздушной обстановкой в пределах 200-мильной экономической зоны России на Каспии. Впрочем, технические возможности станции позволяют в автоматическом режиме обнаруживать на расстоянии до 450 километров до 300 морских и 100 воздушных объектов.

"Экипажи корветов "Дагестан", "Татарстан", "Махачкала" и "Астрахань", а также боевые расчеты постов радиотехнической службы провели учение по обнаружению надводных и воздушных целей с последующей выдачей целеуказаний на применение ракетного и артиллерийского вооружения", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Кстати

Американские комплексы Patriot не смогли обеспечить защиту нефтяных объектов Саудовской Аравии из-за того, что были ориентированы только на надгоризонтные цели. А низколетящие объекты игнорировались радарами комплекса ПВО. К такому выводу пришел экс-директор государственной организации противоракетной обороны Израиля Узи Рубин.

Николай Грищенко