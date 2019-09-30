В Словакии разбился истребитель МиГ-29 ВВС республики

Военно-воздушные силы Словакии потеряли истребитель МиГ-29, разбившийся в субботу вечером в районе города Злате-Моравце во время выполнения тренировочного полета. Об инциденте сообщила официальный представитель Министерства обороны страны Данка Цапакова.

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Согласно предоставленной информации, истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился во время тренировочного полета в районе города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны в субботу вечером. Пилот самолета сумел катапультироваться, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Тренировочный полет производился парой истребителей МиГ-29, второй самолет совершил благополучную посадку.

Близ города Злате-Моравце разбился МиГ-29. Пилот катапультировался

- говорится в сообщении словацкого военного ведомства.

Как подчеркнули в Минобороны республики, полет производился без боеприпасов, о разрушениях и жертвах на земле ничего не сообщается. Предварительной причиной падения самолета названа нехватка топлива в баках истребителя. Окончательные выводы будут сделаны после работы специальной комиссии, которая займется разбором данного инцидента. На место падения истребителя выехал министр обороны страны Петер Гайдош.

Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом ВВС Словакии. В настоящее время в составе Военно-воздушных сил страны осталось 11 истребителей советской постройки, полученных еще в 90-е годы после развала Чехословакии. Самолеты будут нести службу до 2023 года, после чего по мере поступления истребителей F-16 Block 70/72, будут постепенно выводиться из состава ВВС и сниматься с вооружения.