Запуск спутников связи "Гонец-М" ракетой "Союз" отложили на 2020 год

Планировавшийся в конце 2019 года первый запуск трех связных космических аппаратов "Гонец-M" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк отложили на следующий год. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Первый из двух запусков трех спутников "Гонец-M" ракетой "Союз-2.1б" отложен на 2020 год", — сказал собеседник агентства, не уточнив причину переноса.

Ранее другой источник агентства в отрасли сообщал, что в ноябре состоится запуск трех "Гонцов-M" ракетой "Рокот". Затем в конце года планировалось запустить еще три "Гонца-M" ракетой "Союз-2.1б".

В следующем году предполагался еще один пуск "Союза-2.1б" с тремя "Гонцами-M", а в 2021-2022 годах намечалось вывести на орбиту шесть "Гонцов-M" двумя ракетами "Ангара-1.2" по три аппарата на каждой.

В субботу сообщалось, что пуск ракеты-носителя "Протон-M" с российскими связными космическими аппаратами "Экспресс-80" и "Экспресс-103", запланированный на 2019 год, отложили на весну следующего года.