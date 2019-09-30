Принудительная посадка: европейцев хотят отучить от пассажирской авиации

За спасение экологии придется платить пассажирам

Шведское словечко Flygskam с недавних пор обрело популярность в Европе, превосходя даже по частоте употребления такие термины, как brexit и "беженцы". Flygskam буквально переводится как "стыдно летать" и отражает мировоззрение всё большей части западной молодежи, отказывающейся от пользования услугами авиатранспорта. "Известия" — о том, чем может обернуться для европейской авиации шведская инициатива.

Пока Flygskam — не столь большая проблема, как выход Британии из ЕС и арабо-африканское мирное нашествие незваных гостей. Но, судя по темпам роста числа приверженцев, "стыдящиеся летать", постепенно оформляющиеся в политическое движение, уже сегодня заставляют боссов авиакомпаний хвататься за голову, а завтра заставят тем же самым заняться и руководство целого ЕС.

Мал, да вонюч

По данным Европейского агентства по окружающей среде, современный авиалайнер выбрасывает в атмосферу на каждый пассажиро-километр в 20 раз больше СО2, чем поезд. Некоторые государства Евросоюза (Нидерланды и Бельгия в первую очередь) заговорили о необходимости введения новых налогов, с помощью которых "можно было бы компенсировать вред, наносимый авиацией окружающей среде". Во Франции начались дебаты о том, следует ли запрещать ближне- и среднемагистральные рейсы, для которых есть альтернатива в виде железнодорожного сообщения. Кандидаты на высокие посты в руководстве ЕС моментально отреагировали на новые веяния и включили в свои программы пункты, облагающие авиакомпании "экологическими налогами".

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"Это не перспектива и не фантастика, а сегодняшняя реальность, и мы ощущаем ее последствия", — сказал Рикард Густафссон, генеральный директор скандинавской авиакомпании SAS, о движении против полетов по экологическим причинам.

По информации, имеющейся в распоряжении каталонского издания El Peridico, результаты "антиполетного" движения кое-где уже вполне ощутимы: в прошлом году 23% шведов указали, что при выборе транспортного средства для поездки отказывались от самолета "ввиду его плохой экологичности". Это привело к общему снижению загрузки авиарейсов на 4,5%.

Но не все коллеги Густафссона настолько пессимистичны. Кенни Джейкобс, директор ирландской Ryanair, компании, самолеты которой (согласно данным испанской El Pas) выбрасывают наибольшее количество вредного "выхлопа" на рейсах внутри ЕС, считает, что не всё так страшно, и между призывами отказаться от полетов и необходимостью летать нет ровно никакой связи. "Пассажиропоток в скандинавских странах не упал, это не отражается на рынке", — утверждает Джейкобс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В апреле 2019 года в Барселоне прошла всемирная конференция "Обеспечим авиации отрицательный рост" (Degrowth of Aviation) с участием представителей 118 организаций из 70 стран мира. А уже 13 мая 2019 года сайт международной неправительственной организации Transport & Environement "слил" общественности данные секретного исследования, проведенного по заказу Европейской комиссии. В документе говорится, что в период с 1990 по 2010 год количество рейсов по всему миру удвоилось благодаря "взрыву интереса к перевозкам, осуществляемым лоукостерами. Из-за этого выбросы парниковых газов в атмосферу увеличились на 70%. Еще один подобный скачок ожидается в течение следующих 20 лет. За последние пять лет в Европе "керосиновый выхлоп" вырос на 26,5%. Авиационный сектор является единственным крупным источником выбросов, который был исключен из Парижского соглашения (2015 год) для борьбы с климатическим кризисом".

Налог на керосин?

Введение налогов на авиационное топливо (в странах ЕС керосин в отличие от бензина и солярки специфическими сборами не облагается) вызвало бы повышение цен на авиабилеты на 10% и принесло бы в казну ЕС €17 млрд, по данным упоминавшейся выше El Peridico, или даже €27 млрд, по информации Transport & Environement. Деньги эти, получается, под благовидным предлогом изымут из кошельков и карманов граждан, которые зато воспрянут духом, осознав себя борцами за экологию. Снижение пассажиропотока и, как следствие, уменьшение количества рейсов, по мысли авторов идеи, приведет к сокращению выбросов СО2 в атмосферу над Европой на 11% (16,4 млн т).

Заправка самолета топливом Источник изображения: Фото: Global Look Press/Karl-Heinz Spremberg/imagebroker

Там, где много цифр и нет единой методики подсчета "вреда, причиняемого экологии" тем или иным видом человеческой деятельности, всегда возникает путаница, столкновение мнений и жонглирование данными, приводящее к тому, что каждый из участников дискуссии прав. Но, вероятно, по-своему. А значит, следует обратить внимание не только на занимаемую активистами позицию, но и задать традиционный вопрос cui prodest ("кому выгодно?").

Ксавье Лабандейра, эксперт-экономист в области экологического налогообложения, объясняет, что проблема сейчас заключается в том, что в секторе производства электроэнергии и в отрасли автомобильного транспорта существуют четкие способы остановить использование ископаемых видов топлива — перейти на возобновляемые источники энергии и использовать электромобили. Технологическая альтернатива в авиации не ясна — электросамолеты пока существуют большей частью в виде проектов.

Между тем Нидерланды только что объявили о создании нового экологического сбора в размере €7,5 за пассажира. Целью, как признал госсекретарь по финансовым вопросам Нидерландов Менно Снел, является заставить авиакомпании оплатить счет за загрязнение окружающей среды — правительство страны надеется собирать €200 млн в год. Кроме того, новый налог должен заставить путешественников отказаться от использования самолета на средних дистанциях (до 500–600 км), делая поезда более конкурентоспособными.

Скоростной поезд на Центральном вокзале Амстердама Источник изображения: Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images

В ожидании вступления 1 ноября в должность новой Европейской комиссии Нидерланды будут настаивать на введении налога на пассажира по всему ЕС. В противном случае они "готовы рассматривать возможность поиска конкретных соглашений с другими странами или, в качестве последнего варианта, установления налога в 2021 году в одиночку, включив его в пакет к другим платежам, взимаемым, например, за акустическое загрязнение грузовыми самолетами". Великобритания, Германия, Австрия, страны Северной Европы и Каталония уже применяют экологические тарифы к авиации, хотя и не такого масштаба. Например, правительство каталонской автономии облагает налогом выбросы оксидов азота в атмосферу, возникающие при взлете и посадке коммерческой авиации.

Летать безвредно

В настоящее время авиационные выбросы составляют лишь 2,5% объема всех парниковых газов, выделяющихся в атмосферу в результате деятельности человека. И хотя в большинстве секторов европейской экономики ожидается снижение выбросов, многочисленные эксперты — сторонники версии антопогенного происхождения глобального потепления заявляют, что к середине столетия выбросы от полетов вырастут на 300%.

Фото: Depositphotos

В этом сложном контексте отказ от полетов и новые экологические налоги подобны тушению пожара керосином. Менеджеры авиакомпаний считают необходимым предложить другое решение для чрезвычайной климатической ситуации: "Европе необходимо сосредоточиться на финансировании исследований и разработок новых технологий, которые обеспечивают меньшее количество выбросов вредных газов в атмосферу", — говорит Франсуа Бакшета, менеджер Easyjet во Франции и Италии.

По подсчетам специалистов из ассоциации "Авиация для Европы" (A4EU), членами которой являются 15 ведущих европейских авиагрупп, обслуживающих 70% всех рейсов континента, инвестиции в новые самолеты с 2009 года составили €889 млрд. На эти деньги были приобретены 12 200 лайнеров, каждый из которых, кстати, производит выбросов вполовину меньше, чем самолеты предыдущего поколения. Как справедливо отмечает Джейкобс из Ryanair, "новые налоги только увеличат стоимость поездки, но способствовать уменьшению тоннажа выбрасываемых газов они никак не могут".

Антисамолетное движение фактически действует в интересах компаний, строящих и эксплуатирующих высокоскоростные железные дороги. Сторонники наземного транспорта старательно подчеркивают его экологичность: железные дороги сплошь электрифицированы, а значит, энергия, используемая поездами, чистая. На каких электростанциях производится подаваемая поездам энергия и какое количество СО2 и прочих неприятных газов выбрасывается в атмосферу в результате сжигания на них нефти и угля, обычно не говорят. Во избежание ненужного ажиотажа.

Центральный вокзал с высокоскоростными поездами в Милане Источник изображения: Фото: Global Look Press/Stefan Huwiler/imagebroker

"Авиационный сектор просто решили демонизировать с определенными целями, — уверен глава еще одной европейской ассоциации авиакомпаний Airlines Association Хавьер Гандара. — Хотят представить нас главными коптильщиками неба. А между тем мы, авиаторы, являемся как раз теми, кто прилежнее всех выполняет "домашнее задание" по уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу. И если утверждается, что за последние пять лет (2013–2018) европейское население в результате своей хозяйственной деятельности выбросило в атмосферу на 11,6% меньший объем углекислого газа, то отрасль авиационных пассажирских перевозок по своим показателям впереди всех с большим отрывом: самолеты сократили выбросы на 26%. При этом авиация стала доступной практически всем, а не только людям с высоким и средним доходом, как это было до эры лоукостеров. И теперь мы составляем сильную конкуренцию железнодорожникам".

Искать, кто прав в споре авиаторов с экологами, — дело, похоже, долгое и малоперспективное. Единственное, что с уверенностью можно сказать сейчас, так это то, что движение "Стыдно летать" возникло не на пустом месте и имеет хорошее финансирование, а значит, перспектива проиграть борьбу за пассажира для авиаторов просматривается вполне четко. Уже к 2030 году Европа, по прикидкам некоторых экспертов, может остаться без авиации малой (500 км) дальности, и не факт, что выиграет от этого именно экология.

Владимир Добрынин