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30.09.2019
bmpd.livejournal.com

Первое боевое дежурство F-35 в ПВО НАТО

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Как сообщили структуры НАТО, 25 сентября 2019 года на авиабазе Кефлавик в Исландию прибыли шесть истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС Италии, которые примут участие в миссии НАТО по контролю воздушного пространства Исландии (NATO Air Policing). Это первое задействование истребителей F-35 для боевого дежурства ПВО в рамках НАТО.

Истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 13-й группы 32-го полка ВВС Италии, прибывшие в Кефлавик (Исландия) для участия в миссии НАТО по контролю воздушного пространства Исландии, 25.09.2019 (с) Andrea Colotti / NATO Allied Command

Шесть истребителей F-35A входят в состав 13-й группы 32-го полка (32° Stormo/13° Gruppo) ВВС Италии с авиабазы Амендола и обеспечиваются одним также прибывшим в Кефлафик самолетом-заправщиком Boeing KC-767 из состава 8-й авиационной группы 14-го полка ВВС Италии с авиабазы Практика-ди-Маре, одним военно-транспортным самолетом Lockheed Martin C-130J Super Hercules из состава 46-й авиационной бригады из Пизы и одним базовым патрульным Р-72А Aurveyor (ATR 72 MP) и состава 41-го полка ВВС Италии.

Боевое дежурство итальянских F-35А в Исландии продлится в течении октября. Истребители различных стран-членов НАТО участвуют в миссии НАТО по контролю воздушного пространства Исландии на ротационной основе со сроком один месяц. Обычно страны-участники присылают в Кефлавик звено из четырех истребителей, но в данном случае ВВС Италии, видимо, для подстраховки уровня боеготовности новых самолетов, прислали шесть F-35A. ВВС Италии ранее уже четыре раза участвовали в миссии НАТО в Исландии, последний раз - в марте 2019 года на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.

C 2016 года 13-я авиационная группа (эскадрилья) в составе 32-го полка стала первой боевой авиационной частью ВВС Италии, получающей истребители F-35A. Cейчас 13-я группа имеет 11 истребителей F-35A, еще два F-35A ВВС Италии используются для обучения личного состава в США.

Истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 13-й группы 32-го полка ВВС Италии, прибывшие в Кефлавик (Исландия) для участия в миссии НАТО по контролю воздушного пространства Исландии, 25.09.2019 (с) Andrea Colotti / NATO Allied Command

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Продукция
C-130
EF-2000
F-35
F-35A
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
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