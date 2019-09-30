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30.09.2019
bmpd.livejournal.com

В Индии спущен на воду головной фрегат проекта 17А Nilgiri

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Оригинал взят у коллеги dambiev в В Индии спущен на воду головной фрегат проекта 17А

28 сентября 2019 года на индийском судостроительном предприятии Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) в Колкате в присутствии министра обороны Индии Раджнатха Сингха прошла церемония спуска на воду головного фрегата проекта 17А Nilgiri.

ВМС Индии 20 марта 2015 года законтрактовали семь фрегатов перспективного проекта 17А, разработанного при содействии итальянского судостроительного объединения Fincantieri - в том числе три фрегата заказаны GRSE и четыре государственному предприятию Mazagon Dock Ltd (MDL) в Мумбае. Церемония первой резки стали для головного корабля была произведена на GRSE 16 февраля 2017 года, закладка первого корабля на MDL была произведена 28 декабря 2017 года. Сдача головных единиц обеих верфей запланирована на 2022-2023 годы.

Фрегаты проекта 17А это вариант увеличенных размеров, более скрытный, чем базовый проект Project 17 (P-17) Shivalik. Длина 149 м, ширина 17,8 м, осадка 5,15 м, водоизмещение 6673 т, экипаж 226 человек. Силовая установка - две ГТУ General Electric LM2500 и два дизеля MAN 12V28/33D STC (комбинированная ГТУ+дизель схема CODOG). Максимальная скорость 28 узлов, дальность хода 5500 морских миль на скорости 16-18 узлов, или 1000 миль на скорости 28 уз. Вооружение - ПУ ЗРК Barak-8 (Long Range Surface-to-Air Missile - LR-SAM), ПУ ПКР BrahMos (1х8), две ПЛРК РБУ-6000 (местная модификация), два ТА, 76 мм АУ, два МЗАК АК-630М, РЛС ELTA MF-STAR (для ЗРК), гидролокатор.

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Страны
Индия
Италия
Продукция
Barak-8
LM2500
PJ-10 Brahmos
АК-630 Ласка
Р-17
РБУ-6000
Компании
ELTA
Fincantieri
General Electric
GRSE
MAN
Mazagon Dock
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