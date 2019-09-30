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30.09.2019
bmpd.livejournal.com

Контракт на разработку лазерной системы боевой подготовки "Стретта"

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Как сообщило 27 сентября 2019 года информационное агентство ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации подписало контракт на разработку системы "Стретта", которая обеспечит на спецполигоне подготовку одновременно двух бригад с использованием лазерных имитаторов стрельбы. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Танк Т-72Б3 на полигоне 333-го Центра боевой подготовки (Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, береговых войск ВМФ) Западного военного округа в Мулино (Нижегородская область), май 2018 года (с) Министерство обороны России

"Минобороны РФ заключило контракт на проведение опытно-конструкторской работы "Стретта", предполагающей создание комплекса средств лазерной имитации стрельбы и поражения для специализированного полигона боевой подготовки", - сказал собеседник агентства. Источник не уточнил, какая российская компания выиграла конкурс на разработку комплекса.

Собеседник отметил, что лазерные имитаторы стрельбы и датчики поражения будут созданы для всех имеющихся на вооружении армии РФ образцов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов.

"Также в рамках ОКР будет создано программное обеспечение, которое позволит детально проанализировать действия военных и их ошибки в ходе тренировок на лазерном полигоне", - добавил собеседник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Система "Стретта"

Тендер стоимостью 756 млн рублей на разработку системы "Стретта" был опубликован военным ведомством на сайте госзакупок в июне этого года. Как следует из конкурсной документации, опытно-конструкторские работы должны быть завершены в ноябре 2021 года.

Ранее Минобороны РФ хотело оснастить аналогичной системой производства германского концерна Rheinmetall полигон Мулино в Нижегородской области. Поставка сорвалась из-за санкций, введенных против России.

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Германия
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Продукция
Т-72
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