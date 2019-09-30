Контракт на разработку лазерной системы боевой подготовки "Стретта"

Как сообщило 27 сентября 2019 года информационное агентство ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации подписало контракт на разработку системы "Стретта", которая обеспечит на спецполигоне подготовку одновременно двух бригад с использованием лазерных имитаторов стрельбы. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Танк Т-72Б3 на полигоне 333-го Центра боевой подготовки (Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, береговых войск ВМФ) Западного военного округа в Мулино (Нижегородская область), май 2018 года (с) Министерство обороны России

"Минобороны РФ заключило контракт на проведение опытно-конструкторской работы "Стретта", предполагающей создание комплекса средств лазерной имитации стрельбы и поражения для специализированного полигона боевой подготовки", - сказал собеседник агентства. Источник не уточнил, какая российская компания выиграла конкурс на разработку комплекса.

Собеседник отметил, что лазерные имитаторы стрельбы и датчики поражения будут созданы для всех имеющихся на вооружении армии РФ образцов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов.

"Также в рамках ОКР будет создано программное обеспечение, которое позволит детально проанализировать действия военных и их ошибки в ходе тренировок на лазерном полигоне", - добавил собеседник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Система "Стретта"

Тендер стоимостью 756 млн рублей на разработку системы "Стретта" был опубликован военным ведомством на сайте госзакупок в июне этого года. Как следует из конкурсной документации, опытно-конструкторские работы должны быть завершены в ноябре 2021 года.

Ранее Минобороны РФ хотело оснастить аналогичной системой производства германского концерна Rheinmetall полигон Мулино в Нижегородской области. Поставка сорвалась из-за санкций, введенных против России.