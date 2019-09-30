Раскрыт материал российского гиперзвукового "Циркона"

Перспективная гиперзвуковая ракета "Циркон" будет изготовлена из углерод-углеродного конструкционного материала типа КИМФ, который обеспечит теплозащиту оружия, пишет Avia.pro.

По словам источника агентства, это решение "позволит не только снизить вес конструкции ракеты, но и даст возможность сделать ее малозаметной целью для средств противовоздушной и противоракетной обороны" противника.

В сентябре в журнале Popular Mechanics сообщалось, что в случае, если "Циркон" будет лететь на высоте около 61 метра, то американский радар AN/SPY-1 сможет ее обнаружить лишь на расстоянии примерно 55 километров, что дает менее 20 секунд на перехват ракеты.

В сентябре газета The Drive со ссылкой на рассекреченные Центральным разведывательным управлением документы, касающиеся высотного самолета-разведчика A-12 Oxcart, сообщила, что "Циркон" для обеспечения радиолокационной малозаметности также может использовать плазменный стелс-щит, предполагающий, в частности, применение в качестве топливной присадки щелочных металлов, например, цезия.

Согласно открытым источникам, КИМФ представляет собой трехмерно армированный углерод-углеродный композиционный материал, который отличают высокие абляционные, упруго-прочностные и теплофизические показатели. Производителем выступает челябинский "Завод углеродных и композиционных материалов" (входит в "Росатом"). КИМФ применяется, в частности, при изготовлении наконечника боевого блока жидкостной трехступенчатой баллистической ракеты подводных лодок Р-29РМ.