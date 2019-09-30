Скандалы и сенсации на Генассамблее ООН

Россия предлагает сделать мир безопасным

Скандальное начало 74 Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций, открывшейся 17 сентября 2019 года в Нью-Йорке, связанное с тем, что Россия не получила визы для своей делегации, продолжилось не менее вызывающим и демонстративным выходом из зала во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес представителей США, Колумбии и других стран. По оценке ТАСС, зал покинули не менее восьми делегаций из ряда латиноамериканских государств. Однако представители Кубы, Мексики, Уругвая, а также европейских стран остались на заседании.

Открытие Генеральной ассамблеи совпало с председательством России в Совете безопасности ООН, на который в соответствии с 24-й статьей Устава Организации возлагается главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на представителей МИД иностранных держав, прибывших на сессию Генассамблеи, относительно Послания президента России Владимира Путина, касающегося рассмотрения возможности отказа от размещения ракет средней и меньшей дальности на территории европейских государств. В НАТО подтвердили получение письма, но заявили, что не доверяют такому предложению. Ответ на призыв Владимира Путина ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет, запрещенных расторгнутым США Договором РСМД, зависит полностью от позиции США, считают эксперты. Тем не менее многие страны, расположенные в Европе, выступают за стабильные и мирные отношения с Россией, что не соответствует политическим устремлениям Белого дома. В отличие от Америки, на вооружении российских войск нет ракет средней и меньшей дальности и испытания не проводились, сообщало Министерство обороны РФ. Подчеркивалось, что Москва "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".

Еще одной сенсацией на Генассамблее стало выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, объявившего, что на текущей сессии Россия вносит проект резолюции "Укрепление и развитие системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".

"Одобрение резолюции стало бы важным вкладом в создание условий для успешного проведения в будущем году обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал российский министр.

Укрепление всеобщей безопасности является важнейшим направлением работы России и в этой сфере страна действует с предельной ответственностью, проявляя сдержанность в оборонном строительстве, но без ущерба для надежного обеспечения национальной безопасности, в полном соответствии с международным правом, сообщил Сергей Лавров.

Разобщенность международного сообщества продолжает возрастать на фоне того, что появляются острейшие вызовы – международный терроризм, наркопреступность, изменение климата, нелегальная миграция, растущий разрыв между богатыми и бедными. Западу трудно смириться с потерей своего доминирования в мировых делах, которое длилось веками, и он не желает принимать реалии объективного хода истории и считаться с законными интересами различных государств. Только баланс интересов всех государств позволит найти устойчивое решение глобальных проблем, считает глава российского внешнеполитического ведомства.

Военный бюджет НАТО, более чем в 20 раз превышающий российский, продолжает увеличиваться, а военная инфраструктура продвигается на восток к российским границам, следуя решениям, которые продиктованы идеями поиска врага. Происходит нарушение международного права и принятые конвенции подменяются выгодными для Соединенных Штатов "правилами".

Министр призвал вернуться к договоренностям о выстраивании равной и неделимой безопасности, в частности на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - ОБСЕ. Организация, объединяющая 57 государств из Северной Америки, Европы и Азии, начала испытывать кризис, вызванный антироссийскими настроениями и агрессивной политикой Запада в отношении других государств. Надежная, открытая архитектура необходима в Европе, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где сохраняются угрозы и вызовы, включая проблемы Корейского полуострова.

Ирина Дронина