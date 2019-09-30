Двигатель первой ступени ракеты Ariane 6 ЕКА прошел огневые испытания

Двигатель первой ступени для европейской тяжелой ракеты-носителя Ariane 6 успешно прошел квалификационные огневые испытания. Как передает "Nplus1" со ссылкой на ЕКА (Европейское космическое агенство), следующим этапом станут тесты всей первой ступени в сборе.

Источник изображения: ЕКА

Европейская тяжелая ракета Ariane 6 должна заменить ракету такого же класса Ariane 5, первый запуск запланирован на 2020 год. Новая ракета в целом повторяет Ariane 5 и даже имеет схожие характеристики, но будет дешевле в производстве и при запусках. Ariane 6 - двухступенчатая ракета с жидкостными двигателями Vulcan и Vinci и с боковыми ускорителями, от двух до четырех в зависимости от версии ракеты.Полезная нагрузка - от 4 до 16 тонн.

На ракете в качестве двигателя первой ступени устанавливается Vulcain 2.1, использующий в качестве топлива пару жидкий водород / жидкий кислород. Тяга - 135 тонн. Он разработан на базе двигателя Vulcain, который устанавливался на Ariane 5. Двигатель в течении последних 15 месяцев проходил этап статических огневых испытаний. Входе последнего теста он проработал непрерывно почти 11 минут при необходимых 8 минутах непрерывной работы при выводе ракеты на высоту 200 км. Следующим этапом испытаний будут тесты полностью собранной первой ступени.

Двигатель второй ступени Vinci прошел положенные испытания еще в октябре прошлого года. Далее намечены тесты второй ступени в сборе, а также квалификационные испытания твердотопливных ускорителей P120C. После проведения всей программы испытаний, будет принято решение о первом запуске ракеты-носителя Ariane 6.