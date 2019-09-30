"Эффективность поражения близка к единице: одна цель - одна ракета" - Конашенков

Российские ПВО сбили в Сирии 118 беспилотников террористов, которые за последние два года пытались атаковать авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В последнее время наши зенитные ракетные средства ПВО - "Панцирь-С1", "Тор-М2" - также уничтожают попытки террористов нанести удар реактивными снарядами. С 1 января 2019 года было уничтожено 27 реактивных снарядов террористических группировок, которые запускались преимущественно из зоны безопасности "Идлиб", - добавил представитель Минобороны.

При этом для уничтожения 27 снарядов боевиков российские ПВО выпустили 31 ракету, что говорит о крайне высокой точности, сообщил Конашенков. "То есть эффективность поражения близка к единице: одна цель - одна ракета", - сказал Конашенков.