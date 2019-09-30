Силы самообороны Японии перекуют на новый манер

Японские власти опубликовали новую редакцию программы национальной обороны - так называемую Белую книгу. Согласно документу, островное государство намерено наращивать свой потенциал в области кибербезопасности, космической обороны и радиоэлектронной борьбы.

При этом Токио не называет какие-либо страны своими вероятными противниками, концентрируясь на союзнических отношениях с Вашингтоном. Однако в Белой книге, в частности, обозначается активизация деятельности ВС РФ на Дальнем Востоке и усиление их присутствия на южных островах Курильской гряды. По мнению экспертов, Япония становится всё более мощным военным партнёром США. Токио располагает полноценными вооружёнными силами и развивает их, несмотря на наложенные после Второй мировой войны ограничения, отмечают аналитики.

Космос и киберпространство должны стать одними из ключевых сфер, в которых Япония намерена наращивать свой оборонный потенциал. Кроме того, важную роль в обозримом будущем должно сыграть развитие средств защиты от электромагнитного излучения. Такие тезисы содержатся в обновлённой Основной программе национальной обороны Японии, так называемой Белой книге обороны.

Согласно тексту опубликованного документа, Токио планирует формировать "поистине эффективный" оборонный потенциал страны таким образом, чтобы он не был простым продолжением традиционной политики, а создавался на базе "чёткого понимания истинного положения вещей" в сфере обеспечения безопасности.

"Следует полностью избавиться от идеи полагаться на традиционную классификацию - сухопутные, морские и воздушные силы - и начать формировать новый потенциал самообороны (многомерный интегрированный оборонный потенциал), проводить преобразования темпами, кардинально отличающимися от традиционных", - цитирует Белую книгу РТ.