Военный парад в Туркмении

Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в Туркменистане

27 сентября 2019 года в Ашхабаде на центральной площади прошёл военный парад в честь 28-летия независимости Туркменистана. Об этом сообщил корреспондент SNG.Today с места событий.

На часах - 10.00. На государственную трибуну поднялся Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Собравшиеся с воодушевлением приветствовали главу государства. Праздник начался с военного парада, в очередной раз продемонстрировавшего высокий профессионализм и выучку туркменских воинов.

Министр обороны Б.Гундогдыев торжественно рапортует Президенту Туркменистана, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами страны генералу армии Гурбангулы Бердымухамедову о готовности к началу смотра оборонительной мощи страны. Президент отдаёт команду о начале парада. Министр обороны совершил объезд войск, приветствуя парадные расчёты, в составе которых плечом к плечу стоят военнослужащие и курсанты специализированных вузов и школ, солдаты и офицеры Национальной армии. Звучит Государственный гимн страны и торжественно поднимается Государственный флаг Туркменистана.

Открыла праздничный парад знамённая группа, которая под звуки торжественного марша проходит перед трибуной с Государственным флагом Туркменистана и боевыми знамёнами всех родов войск Вооружённых Сил страны. Затем перед трибуной, чеканя шаг, прошли курсанты специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева Министерства обороны. Следом стройными рядами - батальон офицеров Национальной Армии и женщины-военнослужащие, вносящие весомый вклад в обеспечение мира и спокойствия в нашей стране. Показательный пример безупречной выучки и высокого мастерства демонстрируют воины мотострелкового батальона. За ними следуют туркменские лётчики. Перед Государственной трибуной чётким строем проходят воины-зенитчики. В праздничном параде также принимают участие воины морского батальона и морские пехотинцы. Продолжает смотр колонна военнослужащих артиллерийского дивизиона, демонстрирующих в ходе военных учебно-тактических учений высокое мастерство и навыки уничтожения целей. За ними на площадь выходит батальон Главного управления гражданкой обороны и спасательных работ Министерства обороны, личный состав которого успешно решает стоящие перед ними задачи по оказанию оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях и устранении их последствий.

В нынешнем параде также приняли участие военнослужащие нового формирования Национальной армии - батальона войск территориальной обороны. Основной задачей подразделения, созданного по инициативе Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами страны Гурбангулы Бердымухамедова, является охрана государственных, стратегических и особо важных объектов. Затем по площади прошли военнослужащие подразделений специального назначения Министерства национальной безопасности, принимающие участие в операциях с применением передовой тактики и новейших технических средств. За годы независимости в нашей стране создана единая система военного образования, в которую вошли Военный институт Министерства обороны и при нём - академический факультет для высшего офицерского состава, Военно-морской институт, Институт Министерства внутренних дел, Пограничный институт, Институт национальной безопасности, специализированные военные школы Министерства обороны, Специализированная военно-морская школа. Основная задача этих учебных заведений - формирование нового поколения кадровых офицеров для Национальной армии, владеющих навыками управления современной техникой и оборудованием.

Достижению поставленных целей направлена также деятельность Института Министерства внутренних дел, курсанты которого сегодня стройным шагом проходят по площади. Следом идут военнослужащие группы специального назначения Государственной пограничной службы, а также воины батальона специального назначения, который по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова был назван "Türkmen edermen". Главная отличительная черта личного состава спецподразделений - высокий уровень боевой, теоретической и физической подготовки, а основной принцип их деятельности - оперативность при решении боевых задач, компактность, мобильность. Как известно, легендарные ахалтекинские скакуны - это гордость туркмен. В нынешнюю эпоху ахалтекинцы стали соратниками и помощниками защитников Отечества и стражей правопорядка, разделив с ними их ответственную миссию. Вот и сегодня украшением торжества в честь 28-й годовщины независимости стало шествие конных подразделений Вооружённых Сил и МВД, созданных по инициативе и поддержке Президента Гурбангулы Бердымухамедова. Затем наступает очередь современной военной техники, состоящей на вооружении Национальной армии.

По площади одна за другой движутся механизированные колонны различных родов войск, во главе которых следует военный автомобиль "Combat Guart". За ним следуют находящиеся на вооружении мототранспортные средства, предназначенные для быстрого и беспрепятственного выполнения боевых задач спецподразделениями. Установленные на них новейшие технические средства позволяют вести боевые операции в любых условиях. Продолжают смотр военные машины марок "MRZR-D2", "MRZR-D4", "DAGOR", "AJBAN", которые помогают формированиям спецназначения успешно решать ответственные задачи в труднодоступных местах. На вооружении Национальной армии имеются бронированные автомобили "Landrover", а также "NIMR", укомплектованные противотанковыми ракетами, миномётами и пулемётами. Материально-техническая база Вооружённых Сил Туркменистана также располагает военными автомобилями марки "AL SHIBL", предназначенными для боевых операций и тактических учений групп специального назначения. На торжественном праздничном параде представлена современная боевая машина марки "KARAKAL", а также бронетранспортёры БТР-80А и бронированные машины марки "KIRPI" для формирований спецназначения.

Смотр продолжает третья механизированная колонна, которая состоит из специализированных транспортных средств Государственной пограничной службы - "Toyota HILUX", "COBRA", "MANTRA", "PMV-SURVIVOR-II", "KIRPI", отличающихся мощностью, скоростными качествами и высокой проходимостью. Эти машины предназначены для охраны священных рубежей Отечества. Следом перед трибуной проезжают автомобили "IVECO", на которых установлен зенитно-ракетный комплекс "ЗУ-23" для уничтожения воздушных целей на низкой высоте. В составе четвёртой механизированной колоны на параде представлены легкобронированные машины, состоящие на службе Министерства внутренних дел, в том числе - "OTOKAR", "FORD", "TOYOTA TUNDRA", "GMC Sierra", "PMV SURVIVOR II".

Праздничный парад продолжают Военно-воздушные силы страны. В небе - группа боевых вертолётов "Ми-17" и "Ми-8" Военно-воздушных сил страны. Следом пролетают винтокрылые машины "Agusta-109" и "Agusta-139", используемые для охраны Государственной границы, в том числе в труднодоступной горной местности. За штурвалами - туркменские лётчики, блестяще освоившие мастерство высшего пилотажа. Военный парад в воздухе продолжают вертолёты "Eurocopter-365" Министерства национальной безопасности и "Eurocopter-145" Министерства внутренних дел. Над площадью пролетает специальный самолёт "Diamond-42", технические характеристики которого позволяют проводить разведывательные полёты, аэрофото- и видеосъёмки. За ним следует группа боевых самолётов "Су-25". Затем на площадь перед Государственной трибуной выходит Отдельный батальон Почётного караула Министерства обороны Туркменистана. Демонстрируя безупречную выучку и высокое мастерство в исполнении строевых приёмов с оружием, воины формируют на площади изображения двух пересекающихся оливковых ветвей - символа мира на Государственном флаге Туркменистана, а также Монумента "Abadançylyk" и фигуру алабая. Заключительным аккордом военного парада в честь главного праздника страны стало выступление Образцового оркестра Вооружённых Сил Туркменистана, который сгруппировался, изображая цифру "28".