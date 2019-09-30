Самолеты ВМС США провели многочасовые разведывательные полеты у Черноморских берегов России

Лондон. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Два патрульных самолета ВМС США - P-8A Poseidon и EP-3E Orion в субботу одновременно совершили разведывательные полеты вблизи морской границы Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американские морские разведчики, вылетевшие с авиабаз в Италии и Греции соответственно, в течение около трех часов курсировали у Черноморских границ России, выполняя задание над международными водами вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и берегов Кубани в районе Новороссийска. В районе Севастополя, где американские самолеты провели большую часть времени, они приближались к Крыму на расстояние около 35-45 км.

Как сообщалось, в пятницу самолет и дальний беспилотник ВВС США также осуществили многочасовые разведывательные полеты у морских границ на Черном море.

В частности, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135U, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, первоначально осуществил три пролета вдоль всего побережья Краснодарского края, а затем более двух с половиной часов кружил к юго-западу от Крыма.

Вслед за ним уже вечером в пятницу вблизи Крыма был зафиксирован полет стратегического беспилотного летательного аппарата ВВС США RQ-4A Global Hawk, поднявшегося с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Дальний беспилотник совершал полет по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Перед этим в пятницу днем все тот же американский беспилотник Global Hawk с бортовым номером 04-2021 в течение пяти часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В ходе выполнения задания он осуществил четыре подлета на расстояние 36-57 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.