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30.09.2019
Военное обозрение

Daily Express назвало пуск "Оникса" недалеко от США "драматическим моментом"

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Российские государственные СМИ опубликовали грозное видео пуска ракеты Р-800 "Оникс" из мобильного комплекса "Бастион", пишет британской издание Daily Express. Кадры показывают "драматический момент" запуска современной противокорабельной ракеты на Чукотке (от берегов которой до морской границы США менее 70 км – прим. ВО.).

Источник изображения: topwar.ru

Ужасающее видео было представлено российским военным ведомством в четверг,

– не скупится на яркие эпитеты Daily Express.

Данные ракеты, как правило, размещаются на кораблях российского Военно-морского флота, однако могут быть запущены и с земли. Как раз такой комплекс – "Бастион" – был продемонстрирован на опубликованных кадрах. Двигатель ракеты Р-800 "Оникс" позволяет развить скорость в 2 Маха и покрыть расстояние в 373 мили, пишет издание (от 300 до 500 км согласно данным российских источников – прим. ВО.)

Daily Express уточняет, что кадры с пуском ракеты были опубликованы после заявления министра обороны России Сергея Шойгу о ведении Западом "реальной гибридной войны".

Наши коллеги любят обвинять Россию в том, что она ведет гибридные войны или что-то в этом роде. На самом деле, единственный, кто этим занимается – это и есть Запад. Они разрушили Афганистан, теперь раскачивают ситуацию в Венесуэле,

– приводит слова Шойгу британские таблоид.

Сегодня Россия активно расширяет свои возможности на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. В Хмеймиме модернизирована взлетно-посадочная полоса, а также другая инфраструктура аэродрома. Это позволит российской армии разместить большее количество самолетов в регионе, пишет Daily Express.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Венесуэла
Россия
Сирия
США
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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