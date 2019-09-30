Войти
30.09.2019
Lenta.ru

США захотели убрать MIM-104 Patriot и THAAD

517
0
0
Блевой лазер "Пересвет"
Блевой лазер "Пересвет".
Источник изображения: Изображение: Минобороны РФ

Командующий Тихоокеанскими Военно-воздушными силами (ВВС) США генерал Чарльз Браун для защиты небольших американских военных баз в Индо-Тихоокеанском регионе предложил использовать лазер, питающийся от компактного ядерного реактора, сообщает Аviation Week.

Согласно журналу, оружие направленной энергии, которое, "возможно, имеет небольшой ядерный генератор", могло бы в перспективе заменить такие массивные и крупные системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО), как MIM-104 Patriot и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

В сентябре источник в Минобороны России сообщил, что комплексы ПВО американского производства, в частности, MIM-104 Patriot, не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам.

В августе Агентство по ПРО, Агентство эксплуатационных испытаний системы ПРО и Сухопутные войска (СВ) США провели очередные тесты мобильного наземного комплекса THAAD для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности, в ходе которого противоракеты запускались дистанционно (без непосредственного присутствия оператора на пусковой установке), что позволяет расширить возможности размещения пусковых установок и обороняемое пространство.

В мае американская военно-промышленная корпорация Raytheon разместила в Twitter анимацию, в которой демонстрируется работа лазерной системы, способной перехватывать ракеты.

В апреле ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Компании
Raytheon
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Воздушный старт
Ядерный щит
Похожие новости
19.08.2019
Пентагон намерен пересмотреть приоритеты совершенствования системы ПРО
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
31.10.2016
Летающие роботы наступают
09.03.2016
Тульский "Панцирь"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?