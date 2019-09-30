Тайвань показал первый прототип учебно-боевого самолёта ХТ-5

Тайваньские ВВС в недалеком будущем получат новейшие сверхзвуковые учебно-боевые самолеты национальной разработки. 24 сентября этого года в Тайбэе прошла презентация первого прототипа учебно-боевого самолета Yongying (XT-5).

Источник изображения: AIDC

В Тайбэе прошла презентация нового учебно-боевого самолета ХТ-5, разрабатываемого тайваньской авиастроительной компаниейя Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) на основе ранее разработанного и выпускавшегося AIDC для ВВС Тайваня легкого истребителя F-СК-1 Ching-kuo, снятого в производства в 1999 году.

Ранее сообщалось, что новый ХТ-5 создан на базе двухместного учебно-боевого истребителя F-СК-1В, но в отличии от него должен получить облегченный планер с широким применением композиционных материалов. Кроме того, заявлялось, что новый самолет лишится РЛС и пушечного вооружения, но при этом получит усиленное шасси и увеличенный запас топлива. Двигатели Honeywell/ITEC F125 будут сохранены или заменены их бесфорсажной версией F124.

Предположительно, двухместный XT-5 будет иметь максимальную взлетную массу около восьми тонн. Самолет сможет развивать сверхзвуковую скорость, но по ней точных данных нет, а имеющиеся сильно разнятся. Дальность полета заявлена до 2,3 тысяч километров. В учебно-боевой версии XT-5 сможет нести различное вооружение массой до трех тонн.

Истребитель F-CK-1, послуживший основой для ХТ-5, имеет в длину 14,5 метра и размах крыла около девяти метров. Самолет максимальной взлетной массой 9,5 тонны может развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час, а дальность его полета составляет 1,1 тысячи километров. Он вооружен пушкой калибра 20-мм и имеет девять точек подвески для ракет и бомб общей массой 3,9 тонны.

Новый самолет должен заменить в программе подготовки пилотов ВВС Тайваня устаревшие учебно-боевые самолеты AT-3 Tzu Chung и F-5F Tiger II, стоящие на вооружении с 1984 и с 1972 года соответственно.