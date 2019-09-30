Войти
30.09.2019
Военное обозрение

Тайвань показал первый прототип учебно-боевого самолёта ХТ-5

374
0
0

Тайваньские ВВС в недалеком будущем получат новейшие сверхзвуковые учебно-боевые самолеты национальной разработки. 24 сентября этого года в Тайбэе прошла презентация первого прототипа учебно-боевого самолета Yongying (XT-5).

Источник изображения: AIDC

В Тайбэе прошла презентация нового учебно-боевого самолета ХТ-5, разрабатываемого тайваньской авиастроительной компаниейя Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) на основе ранее разработанного и выпускавшегося AIDC для ВВС Тайваня легкого истребителя F-СК-1 Ching-kuo, снятого в производства в 1999 году.

Ранее сообщалось, что новый ХТ-5 создан на базе двухместного учебно-боевого истребителя F-СК-1В, но в отличии от него должен получить облегченный планер с широким применением композиционных материалов. Кроме того, заявлялось, что новый самолет лишится РЛС и пушечного вооружения, но при этом получит усиленное шасси и увеличенный запас топлива. Двигатели Honeywell/ITEC F125 будут сохранены или заменены их бесфорсажной версией F124.

Предположительно, двухместный XT-5 будет иметь максимальную взлетную массу около восьми тонн. Самолет сможет развивать сверхзвуковую скорость, но по ней точных данных нет, а имеющиеся сильно разнятся. Дальность полета заявлена до 2,3 тысяч километров. В учебно-боевой версии XT-5 сможет нести различное вооружение массой до трех тонн.

Истребитель F-CK-1, послуживший основой для ХТ-5, имеет в длину 14,5 метра и размах крыла около девяти метров. Самолет максимальной взлетной массой 9,5 тонны может развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час, а дальность его полета составляет 1,1 тысячи километров. Он вооружен пушкой калибра 20-мм и имеет девять точек подвески для ракет и бомб общей массой 3,9 тонны.

Новый самолет должен заменить в программе подготовки пилотов ВВС Тайваня устаревшие учебно-боевые самолеты AT-3 Tzu Chung и F-5F Tiger II, стоящие на вооружении с 1984 и с 1972 года соответственно.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Тайвань
Продукция
F-5
Цзинго
Компании
AIDC
Похожие новости
10.02.2017
На Тайване официально начата программа создания учебно-боевого самолета ХТ-5
24.01.2014
Тайвань продемонстрировал унифицированное средство поражения класса "воздух - поверхность" собственной разработки
03.08.2011
Истребителей не будет
14.07.2011
На Тайване завершена модернизация первой партии истребителей F-CK-1 «Цзиньго»
04.06.2010
ВВС Тайваня заинтересованы в самолетах с вертикальным взлетом и посадкой
12.04.2007
Тайвань усовершенствовал собственный истребитель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?