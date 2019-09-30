Бывший владелец "Техносилы" испытал водно-плазменный двигатель в космосе

Американская компания Momentus успешно испытала в космосе водно-плазменный двигатель и другие компоненты космического аппарата (КА) Vigoride, сообщил SpaceNews генеральный директор стартапа Михаил Кокорич.

"Испытание на орбите впервые продемонстрировало, что технология микроволновой электротермической плазмы обладает потенциалом для достижения высокого удельного импульса с использованием водяного топлива", — заявил изданию выпускник физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ).

По его словам, "водно-плазменные двигатели в настоящее время достигли технологической зрелости для использования в оперативных полетах в космос". Гендиректор отметил, что Momentus продолжит испытания силового агрегата на КА El Camino Real (объединение 16 кубсатов), запущенном в космос в июле.

Издание отмечает, что в настоящему времени Momentus на разработку КА Vigoride и Vigoride Extended, предназначенных для отработки технологии перемещения небольших спутников на околоземной орбите, получила от инвесторов 34 миллиона долларов.

В 2010-2012 годах Кокорич владел сетью гипермаркетов электроники "Техносила". В дальнейшем он руководил российской компанией Dauria Aerospace, бывшей резидентом Сколково. Последние два года стартап и "Роскосмос" обвиняют друг друга в неработоспособности спутников МКА-Н №1 и МКА-Н №2. Согласно американской компании Astro Digital, причиной отказа КА, созданных Dauria Aerospace по заказу российской госкорпорации, мог стать залив спутников гидразином двигательной установки разгонного блока "Фрегат". В "Роскосмосе" не согласись с этой позицией, обвинили разработчиков КА в неопытности, отказались предоставлять стартапу телеметрические данные и потребовали возмещения денежного ущерба за неработающие спутники в размере 290 миллионов рублей.

В июне 2014 года Dauria Aerospace стала первой российской частной компанией, запустившей спутники в космос.

В водно-плазменном двигателе под действием солнечного света происходит разложение воды на водород и кислород, которые затем используются в качестве компонент топлива.