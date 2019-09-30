Войти
30.09.2019
Lenta.ru

В Китае "раскрыли" упомянутый Шойгу "кошмар авианосца" США

402
0
0
Источник изображения: Фото: US NAVY / Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем недавнем интервью, говоря о противодействии авианосным группировкам США, вероятно, имел ввиду противокорабельную крылатую ракету (ПКР) П-700 комплекса "Гранит". Об этом пишет китайский портал Sohu.

Издание напоминает, что за несколько дней до интервью атомная подводная лодка (АПЛ) К-186 "Омск" проекта 949А "Антей" Тихоокеанского флота (ТФ) Военно-морского флота (ВМФ) России успешно запустила ракету П-700 "Гранит", которая "точно поразила морскую цель на расстоянии 350 километров". "Так не является ли эта ракета, выпущенная Россией, оружием, которое министр обороны России может использовать для нападения на военный авианосец США?" — задается вопросом портал.

Рассуждая о возможностях ПКР, в издании приходят к выводу, что это может быть правдой. В Sohu пишут, что дальность ракеты П-700 "Гранит" варьируется от 20 до 650 километров, тогда как радиус воздушной зоны ограниченного доступа вокруг американского авианосца обычно оценивается в 550 километров. Говоря о К-186 "Омск", портал напоминает, что такая АПЛ способна переносить до 24 ракет П-700 "Гранит", а подобное сочетание оружия еще во время холодной войны считалось "кошмаром авианосца".

В интервью "Московскому комсомольцу" от 22 сентября Шойгу, задавшись вопросом о целесообразности постройки Россией "пяти-десяти авианосных группировок, если мы не собираемся ни на кого нападать", отметил необходимость "средств, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии на нашу страну".

Учебный пуск П-700 комплекса "Гранит" с К-186 "Омск" в Тихом океане состоялся 17 сентября.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Гранит
К-186 Омск
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
949А Антей
Авианосец
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
30.09.2019
"Россия потопит авианосец США": Китай обсуждает ракету П-700
26.08.2019
Американские авианосцы теряют значимость
31.07.2019
Богатыри Невы
29.01.2019
Не числом, так ракетами: почему русский флот пугает НАТО
30.11.2010
ВМФ готовится защищать российскую нефть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?