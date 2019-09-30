В Китае "раскрыли" упомянутый Шойгу "кошмар авианосца" США

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем недавнем интервью, говоря о противодействии авианосным группировкам США, вероятно, имел ввиду противокорабельную крылатую ракету (ПКР) П-700 комплекса "Гранит". Об этом пишет китайский портал Sohu.

Издание напоминает, что за несколько дней до интервью атомная подводная лодка (АПЛ) К-186 "Омск" проекта 949А "Антей" Тихоокеанского флота (ТФ) Военно-морского флота (ВМФ) России успешно запустила ракету П-700 "Гранит", которая "точно поразила морскую цель на расстоянии 350 километров". "Так не является ли эта ракета, выпущенная Россией, оружием, которое министр обороны России может использовать для нападения на военный авианосец США?" — задается вопросом портал.

Рассуждая о возможностях ПКР, в издании приходят к выводу, что это может быть правдой. В Sohu пишут, что дальность ракеты П-700 "Гранит" варьируется от 20 до 650 километров, тогда как радиус воздушной зоны ограниченного доступа вокруг американского авианосца обычно оценивается в 550 километров. Говоря о К-186 "Омск", портал напоминает, что такая АПЛ способна переносить до 24 ракет П-700 "Гранит", а подобное сочетание оружия еще во время холодной войны считалось "кошмаром авианосца".

В интервью "Московскому комсомольцу" от 22 сентября Шойгу, задавшись вопросом о целесообразности постройки Россией "пяти-десяти авианосных группировок, если мы не собираемся ни на кого нападать", отметил необходимость "средств, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии на нашу страну".

Учебный пуск П-700 комплекса "Гранит" с К-186 "Омск" в Тихом океане состоялся 17 сентября.