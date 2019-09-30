Морские пехотинцы США заинтересовались норвежской модульной гранатой

Норвежская оборонная компания Nammo разработала новую модульную гранату, позволяющую регулировать мощность взрыва путем соединения нескольких гранат в одну. Граната, уже получившая американский индекс Mk 21 Mod 0, сильно заинтересовала Корпус морской пехоты США. .

Источник изображения: Nammo

Корпус морской пехоты США проявил большой интерес к новой разработке норвежской оборонной компании - модульной гранате Mark 21 Mod 0. Дело в том, что на вооружении американских морских пехотинцев не стоят гранаты наступательного типа, дающие меньше осколков в отличии от гранат оборонительного типа. У КМП США имеется только одна граната на вооружении - осколочная M67, которую не совсем удобно применять в помещениях и вообще при атаках из-за излишней мощности боеприпаса.

Новая норвежская граната специально создана для использования в закрытых помещениях — бункерах, зданиях или в траншеях, мощность ее взрыва регулируется методом соединения до трех гранат в одну. При этом подрываться они будут от единого взрывателя, установленного на общем стержне, хотя каждая из них обладает своим собственным. Модульность гранаты позволяет регулировать силу взрыва в зависимости от обстоятельств, что позволяет использовать при ведении атакующих действий.

Граната с одним модулем обеспечит противнику в укрытии сотрясение мозга. При подсоединении второго модуля граната становится летальной, а использование сразу трёх модулей может привести к небольшим разрушениям

- заявили в компании-разработчике боеприпаса.