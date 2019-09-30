В Израиле объяснили провал американских ЗРК Patriot в Саудовской Аравии

Американские комплексы ПРО MIM-104 Patriot, составляющие основу противовоздушной обороны Саудовской Аравии, не смогли обнаружить низколетящие беспилотники и ракеты, атаковавшие нефтеперерабатывающие заводы, так как их датчики отслеживали цели только над горизонтом, передает Defense News слова основателя и первого директора Израильской организации по противоракетной обороне Министерства обороны, разработчика израильской системы ПРО Arrow Узи Рубина.

Источник изображения: U.S. Army

По словам Рубина, одной из причин провала американских комплексов Patriot в Саудовской Аравии стало то, что датчики комплексов отслеживали только надгоризонтные цели, при этом не обращая внимания на низколетящие. Второй причиной стала большая площадь страны, что значительно усложнило защиту воздушного пространства.

При этом экс-директор Израильской организации по ПРО отметил, что для защиты саудовский нефтяных предприятий от низколетящих и маломерных целей подошел бы российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".

Атака на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошла утром 14 сентября. В ней участвовали 18 беспилотников и 7 ракет, из которых три не долетели до цели и упали в пустыне. Ни беспилотники, ни ракеты не были засечены американскими комплексами ПВО Patriot.

Ранее, оправдываясь за "прокол" американских комплексов Patriot в Саудовской Аравии, госссекретарь США Майк Помпео заявил, что "все комплексы в мире работают с переменным успехом". В ответ на это в Минобороны России отметили, что широко разрекламированные американские комплексы Patriot и система Aegis по своим возможностям не соответствуют заявленным характеристикам, а мощная система ПВО, размещенная США в Саудовской Аравии не может засечь беспилотники и ракеты из-за низкой эффективности борьбы с малоразмерными целями.