Войти
30.09.2019
Военное обозрение

В Израиле объяснили провал американских ЗРК Patriot в Саудовской Аравии

390
0
0

Американские комплексы ПРО MIM-104 Patriot, составляющие основу противовоздушной обороны Саудовской Аравии, не смогли обнаружить низколетящие беспилотники и ракеты, атаковавшие нефтеперерабатывающие заводы, так как их датчики отслеживали цели только над горизонтом, передает Defense News слова основателя и первого директора Израильской организации по противоракетной обороне Министерства обороны, разработчика израильской системы ПРО Arrow Узи Рубина.

Источник изображения: U.S. Army

По словам Рубина, одной из причин провала американских комплексов Patriot в Саудовской Аравии стало то, что датчики комплексов отслеживали только надгоризонтные цели, при этом не обращая внимания на низколетящие. Второй причиной стала большая площадь страны, что значительно усложнило защиту воздушного пространства.

При этом экс-директор Израильской организации по ПРО отметил, что для защиты саудовский нефтяных предприятий от низколетящих и маломерных целей подошел бы российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".

Атака на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошла утром 14 сентября. В ней участвовали 18 беспилотников и 7 ракет, из которых три не долетели до цели и упали в пустыне. Ни беспилотники, ни ракеты не были засечены американскими комплексами ПВО Patriot.

Ранее, оправдываясь за "прокол" американских комплексов Patriot в Саудовской Аравии, госссекретарь США Майк Помпео заявил, что "все комплексы в мире работают с переменным успехом". В ответ на это в Минобороны России отметили, что широко разрекламированные американские комплексы Patriot и система Aegis по своим возможностям не соответствуют заявленным характеристикам, а мощная система ПВО, размещенная США в Саудовской Аравии не может засечь беспилотники и ракеты из-за низкой эффективности борьбы с малоразмерными целями.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
Иджис
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.09.2019
Израиль объяснил провал MIM-104 Patriot и порекомендовал "Панцирь-С1"
17.07.2017
Даже муха не пролетит
21.09.2016
Великий китайский арсенал
04.09.2013
Отстали то ли на 10 лет, то ли навсегда
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?