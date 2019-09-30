Войти
30.09.2019
Военно-промышленный курьер

Илон Маск собирается уже на Марс – идут испытания прототипа Starship

525
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты американской компании SpaceX собрали прототип корабля Starship на площадке космодрома компании возле деревни Бока-Чика (штат Техас). Об этом основатель SpaceX Илон Маск рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.

Собранный прототип будет использоваться для продолжения испытаний двигателей Raptor. Предыдущие испытания другого прототипа Starship, получившего название Starhopper, проводились с запуском одного двигателя. Во время этих испытаний Starhopper поднимался в воздух на высоту в несколько десятков метров.

Новый прототип оснащён тремя двигателями Raptor, и может достичь высоты 19 км во время испытательного полёта. В SpaceX планируют провести этот запуск до конца 2019 года.

Регнум напоминает, что корабль Starship разрабатывается для осуществления пилотируемых полётов на Луну. Предполагается, что в будущем эти корабли также смогут использоваться для пилотируемых экспедиций на Марс.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
04.03.2019
Роскосмос не поздравил: Маск запустил конкурента "Союза"
08.11.2018
Гендиректор S7 Space: мы предложили Роскосмосу $2,5 млрд за ракеты, а в ответ — тишина
05.12.2017
"Вы подарили всей стране праздник. Слава России!"
27.10.2016
Инженерный взгляд на марсианское садоводство
15.09.2016
Гонка миллиардеров за космическими туристами (La Stampa, Италия)
29.04.2016
SpaceX отправит корабль на Марс уже в 2018 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?