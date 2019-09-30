Войти
30.09.2019
WarSpot

Бразилия без авианосца, но с субмаринами

384
0
0

Военно-морские силы Бразилии прощаются с авианосцем и готовятся вооружиться новыми субмаринами. Вчера, 27 сентября, портал janes.com сообщил о том, что бразильское военное командование объявило тендер на продажу корабля "Сан-Паулу" (S?o Paulo) и приступило к морским испытаниям подлодки Riachuelo.

Многоцелевой авианосец "Сан-Паулу" являлся флагманом бразильского военно-морского флота с 2001 года. До этого он входил в состав ВМС Франции под именем Foch и был вторым по счёту кораблём проекта Clemenceau. Авианосец Foch был заложен в 1957 году в Сен-Назере, спущен на воду в 1960 году, через три года принят в состав французских ВМС, а в 2000 году — списан и продан Бразилии за $12 млн.

Источник изображения: navyrecognition.com

Высокая стоимость ремонта и модернизации авианосца вынудила ВМС Бразилии отказаться от его дальнейшей эксплуатации. За время службы корабль провёл в море всего 206 дней, преодолев 85 344 км. При этом авианосец постоянно преследовали поломки, что не позволяло в полной мере использовать его как боевую единицу. Бразильские ВМС рассчитывают получить за корпус корабля порядка $1,3 млн.

Контракт на постройку четырёх дизель-электрических субмарин и одной атомной подлодки для ВМС Бразилии был подписан в 2009 году. В рамках проекта Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) Минобороны заключило договор с французской компанией DCNS (ныне — Naval Goup) о создании совместного предприятия Itaguai Constru?oes Navais (ICN). С бразильской стороны подрядчиком выступила компания Odebrecht.

Субмарина S 40 Riachuelo отправляется на ходовые испытания

Источник изображения: naval.com.br

В прошлом году первая субмарина S 40 Riachuelo была спущена на воду. Планируется, что испытания подлодки завершатся в первой половине 2020 года и уже в октябре она войдёт в состав ВМС Бразилии.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Франция
Компании
DCNS
Проекты
2020-й год
Авианосец
Похожие новости
31.10.2018
В очередь за подлодками
17.01.2018
Военные новости: перспективы "Глобальной Британии"
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
14.10.2013
Битва за Индию: электромагнитным катапультам США надо противопоставить наши
20.07.2011
На что Россия потратит военный бюджет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?