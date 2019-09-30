Бразилия без авианосца, но с субмаринами

Военно-морские силы Бразилии прощаются с авианосцем и готовятся вооружиться новыми субмаринами. Вчера, 27 сентября, портал janes.com сообщил о том, что бразильское военное командование объявило тендер на продажу корабля "Сан-Паулу" (S?o Paulo) и приступило к морским испытаниям подлодки Riachuelo.

Многоцелевой авианосец "Сан-Паулу" являлся флагманом бразильского военно-морского флота с 2001 года. До этого он входил в состав ВМС Франции под именем Foch и был вторым по счёту кораблём проекта Clemenceau. Авианосец Foch был заложен в 1957 году в Сен-Назере, спущен на воду в 1960 году, через три года принят в состав французских ВМС, а в 2000 году — списан и продан Бразилии за $12 млн.

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Высокая стоимость ремонта и модернизации авианосца вынудила ВМС Бразилии отказаться от его дальнейшей эксплуатации. За время службы корабль провёл в море всего 206 дней, преодолев 85 344 км. При этом авианосец постоянно преследовали поломки, что не позволяло в полной мере использовать его как боевую единицу. Бразильские ВМС рассчитывают получить за корпус корабля порядка $1,3 млн.

Контракт на постройку четырёх дизель-электрических субмарин и одной атомной подлодки для ВМС Бразилии был подписан в 2009 году. В рамках проекта Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) Минобороны заключило договор с французской компанией DCNS (ныне — Naval Goup) о создании совместного предприятия Itaguai Constru?oes Navais (ICN). С бразильской стороны подрядчиком выступила компания Odebrecht.

Субмарина S 40 Riachuelo отправляется на ходовые испытания Источник изображения: naval.com.br

В прошлом году первая субмарина S 40 Riachuelo была спущена на воду. Планируется, что испытания подлодки завершатся в первой половине 2020 года и уже в октябре она войдёт в состав ВМС Бразилии.