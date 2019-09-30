"Мы беззащитны перед подлодками РФ" - в Польше призвали совершенствовать подводный флот

В польское министерство обороны поступило сообщения от инициативной группы Ягеллонского университета по поводу необходимости укрепления обороноспособности страны на море. Эксперты в своём обращении к главе военного ведомства отмечают , что необходимо восстановить подводную лодку Orze ("Орёл") и приобрести ещё одну с возможным началом строительства на польских судоверфях.

Источник изображения: topwar.ru

Субмарина Orze была построена в 1985 году в Советском Союзе. В 1986 году её передали польским военно-морским силам. Местом базирования субмарины, которую назвали по имени подводной лодки образца 1938 года, стала Гдыня. В 2016 году стали поступать сообщения о том, что польская ПЛ якобы допустила столкновение с российской подводной лодкой "Краснодар". Начался ремонт ПЛ Orze, на одном из этапов которого на субмарине вспыхнул пожар. Лодка получила значительные повреждения.

Обращение к министерству обороны подписал профессор Лукаш Кистер. По его словам, "Мы беззащитны перед подлодками РФ, а ПЛ Orze в этот момент ещё и обездвижена в порту".

Из обращения:

Рабочие давно бы починили подводную лодку, но пока они ждут инструкций от Минобороны и выделения средств.

В упомянутом университете заявлено, что ситуацию могла бы изменить покупка "хотя бы подержанной подводной лодки".

Из материала:

А министерство национальной обороны в связи с нерешёнными вопросами бюджетирования перенесло реализацию проекта по приобретению новых подводных лодок на период после 2023 года (…) И пока польский участок Балтики попросту нечем защитить от российских кораблей. Нам нужно совершенствовать флот, включая подводный.

Далее университетская группа предлагает так называемую "дорожную карту". Первым делом призывают восстановить Orze. Второе: внедрить программное решение по перспективам подводного флота. Третье: начать строительство новых субмарин на польских верфях.