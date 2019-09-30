США отказались от внедрения элементов ИИ в управление ядерным оружием

Соединенные Штаты отказались оснащать системами искусственного интеллекта центры управления стратегическим оружием. Как заявил начальник объединенного центра искусственного интеллекта генерал-лейтенант Джэк Шэнэхэн, за запуски баллистических ракет всегда будут отвечать люди.

Источник изображения: NORAD

Хотя руководство центра и выступает за более плотную интеграцию систем с искусственным интеллектом в системы вооружения, но в то же время выступает категорически против включения искусственного интеллекта в управление ядерным оружием. По словам Шэнэхэна, решение о нанесении ядерного удара должен принимать только человек.

Генерал пояснил, что в настоящее время в состав дежурных подразделений наземных шахтных ракетных комплексов входят пять команд по два офицера в каждой. Одна такая команда отвечает за запуск 50 баллистических ракет. В случае принятия решения о нанесении ядерного удара, каждое подразделение получает код запуска. После получения приказа все пять команд должны сравнить содержащийся в нем код запуска с кодом, уже хранящимся в сейфах в центрах управления, после чего проделать определенные действия, направленные на запуск процедуры старта ракет. На подводных лодках от получения приказа до старта проходит не более 15 минут, наземные установки должны запустить ракеты в указанное время.

Хотя действия людей являются медленными по сравнению с системами искусственного интеллекта, однако в системах управления ядерным оружием именно люди обеспечивают защиту от ошибок при получении приказа о нанесении ядерного удара. Именно усложненная процедура запуска ракет должна исключить такую ошибку, а возложив эту задачу на искусственный интеллект, из-за ошибки программы в "электронных мозгах" можно развязать ядерную войну.